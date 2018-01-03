تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو، قالوا إنّه لحفل زواج شابين مثليين، أقيم في منطقة مكة المكرمة، في حادثةٍ هي الأولى من نوعها تتم بمشاركةٍ علنية، إذا ثبت صحتها.

ويظهر في بضعة مقاطع فيديو منسوبة للحفل، شابان يحتفلان سويةً على أنغام الموسيقى بحضور عدد آخر من الشباب.

ووفقًا لتقارير إعلامية فقد أقيم الحفل نهاية الأسبوع الماضي، في استراحة بمركز قنونا، التابع لمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة.

وقالت تقارير إعلامية إن شرطة منطقة مكة المكرمة تحقق في الحفل بعد أن داهمته وألقت القبض على المشاركين فيه، دون أن صدر بيان رسمي من الشرطة.

يأتي هذا الحفل بينما وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.