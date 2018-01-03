توفيت شابة فرنسية حامل تبلغ من العمر 21 عاماً صعقاً بالكهرباء أثناء الاستحمام، وذلك بسبب هاتفها المحمول في منزلها على مقربة من غرينوبل، بحسب ما أفادت مواقع الأخبار الفرنسية.

وفي التفاصيل، فقد كانت الشابة في أيام حملها الأخيرة تستحم وتستعمل هاتفها المحمول الذي كان موصولاً بالكهرباء للشحن حين حصلت الفاجعة.

ونتيجة للصعقة الكهربائية، أصيبت الشابة بنوبة قلبية توفيت على أثرها فوراً مع جنينها ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.

نشير إلى أن زوجها عثر عليها في حوض الاستحمام متوفاة بعدما كسر الباب الخارجي للمنزل لأنه نسي مفاتيحه في الداخل.