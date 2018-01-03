كشف الكاتب الصحفي السعودي بأن الأمن السعودي اعتقل الكاتب في صحيفة “الوطن” السعودية صالح الشيحي، متسائلا: “من بقي خارج المعتقل من الكتاب غير الغثاء، على حد قوله.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا . من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله”.

سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا .

من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله . pic.twitter.com/Ssys0wq6ma — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى: “قال عليه الصلاة والسلام ” اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب” ولَم يكن #صالح_الشيحي منهم وما كان يستطيع رغم انه أرشق الكتاب عبارة ، مثله يستحق ان تستمع له لا ان تعتقله، ان ذهب صالح فمن يبقى لك وللوطن ؟”.

قال عليه الصلاة والسلام " اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" ولَم يكن #صالح_الشيحي منهم وما كان يستطيع رغم انه أرشق الكتاب عبارة ، مثله يستحق ان تستمع له لا ان تعتقله، ان ذهب صالح فمن يبقى لك وللوطن ؟ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

وتابع “خاشقجي” قائلا: “حري بكل كاتب سعودي حر ان يغضب لاعتقال زميله #صالح_الشيحي ولو بالصمت والاحتجاب “.

حري بكل كاتب سعودي حر ان يغضب لاعتقال زميله #صالح_الشيحي ولو بالصمت والاحتجاب . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

يشار إلى ان اعتقال صالح الشيحي جاء على إثر انتقاده بشكل مباشر وبلا خوف إجراءات الحكومة برفع اسعار الوقود وفرض الضريبة المضافة خلال استضافته على التلفزيون الرسمي للدولة.

وأعلنت السعودية في اليوم الاول من العام الجديد عن رفع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت الـ126%، مما أدى لموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.