تداول ناشطون بمواقع التواصل تغريدة قديمة للكاتب السعودي صالح الشيحي، قالوا إنها هي السبب في اعتقال النظام السعودي له.

وتحوي التغريدة التي نشرها “الشيحي” في 26 نوفمبر من العام الماضي، مقال له نشر بصحيفة “الوطن” السعودية تحت عنوان “أعطونا نصيبنا من المليارات”.

أعطونا نصيبنا من المليارات ..https://t.co/6GzeCXqsMd

مقال | صالح الشيحي — صالح الشيحي (@SalehAlshehi) November 26, 2017

وتداول النشطاء المتضامنين مع “الشيحي” تغريدته على نطاق واسع مشيرين إلى أنها السبب في اعتقاله، بعد مطالبته النظام بإطلاع الشعب على تحقيقات الفساد وتوزيع الأموال المستردة على المواطنين.

طبعاً اعتقل صالح الان — الفيصل16# (@F9Ozi) January 3, 2018

فك الله أسر هذا البطل . سجنه سلمانكو ودبه الداشر عليهم لعائن الله تترا !! — zat_شيخ الخوارج (@zatonbotktuka1) January 3, 2018

ليش مطلعوا مظاهرات زي ايران شو فرقكم عنهم بس ظالين ترتوتو الله يعين هل الشعب المغلوب على امره مايفتح فمه الا عند طبيب الاسنان وعند الاكل — sattar alzalimi (@60a491e7ef6c409) January 3, 2018

استودعتك ربي — Om m7md Alshlhob (@Om_mohmmed_s) January 3, 2018

آها. إذن هذا ما أودى به إلى السجن.

لا أقرا الصحف المحلية. — فَحيحر (@Fahiher) January 3, 2018

وكان نشطاء قد توقعوا في تعليقاتهم على التغريدة حينها اعتقال الكاتب صالح الشيحي، وهو ما حدث بالفعل.

راح توحشنا مع جمال ما تطرح استودعتك الله — أبو نايف (@ali_alshihry) November 27, 2017

اذا ساكن في السعوديه شويه ويطلع تاق باسمك القبض على صالح الشيحي — hanan (@MES212) November 27, 2017

كنك تدري انه يبي يعتقل — / (@badry1991) December 20, 2017

نص مقال “الشيحي” بصحيفة “الوطن” السعودية

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=35825

وكان “الشيحي” قد أشار خلال برنامج تلفزيوني إلى أن الديوان الملكي في السعودية أكبر نموذج للفساد الإداري والمالي.

وقال: “إذا أردت (مخاطباً مذيع قناة روتانا خليجية) أن تتحدث عن الفساد في السعودية يجب أن تتحدث عن مؤسسات أصَّلت وأسَّست للفساد الإداري، وأصَّلت لسلوكيات سيّئة جداً للفساد؛ منها الديوان الملكي السعودي”.

وتابع الشيحي خلال برنامج “يا هلا”، بثته القناة في 8 ديسمبر 2017: “اليوم في السعودية من أراد أن يحصل على قطعة أرض فعليه أن يعرف رئيس الديوان الملكي، أو جار رئيس الديوان الملكي، أو سائق رئيس الديوان الملكي، أو تعرف شخصاً يعمل في الديوان الملكي يستطيع أن يصدر لك أمراً بقطعة أرض.. هذه ليست أسراراً بل هذا هو الواقع في بلادنا”.

وأضاف أن “جميع نوافذ الفساد في السعودية تأتي من خلال الديوان الملكي”.

وصالح الشيحي كاتب صحفي سعودي، من مواليد مدينة رفحاء شمال السعودية، يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية.

بدأ الشيحي محرّراً متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية، ثم صحيفة المدينة، وتفرّغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها.