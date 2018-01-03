تداول ناشطون بمواقع التواصل تغريدة قديمة للكاتب السعودي ، قالوا إنها هي السبب في النظام السعودي له.

 

وتحوي التغريدة التي نشرها “الشيحي” في 26 نوفمبر من العام الماضي، مقال له نشر بصحيفة “الوطن” تحت عنوان “أعطونا نصيبنا من المليارات”.

 

 

وتداول النشطاء المتضامنين مع “الشيحي” تغريدته على نطاق واسع مشيرين إلى أنها السبب في اعتقاله، بعد مطالبته النظام بإطلاع الشعب على تحقيقات الفساد وتوزيع الأموال المستردة على المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

وكان نشطاء قد توقعوا في تعليقاتهم على التغريدة حينها اعتقال الكاتب صالح الشيحي، وهو ما حدث بالفعل.

 

 

 

 

نص مقال “الشيحي” بصحيفة “الوطن” السعودية

 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=35825

 

 

وكان “الشيحي” قد أشار خلال برنامج تلفزيوني إلى أن في السعودية أكبر نموذج للفساد الإداري والمالي.

 

وقال: “إذا أردت (مخاطباً مذيع قناة روتانا خليجية) أن تتحدث عن الفساد في السعودية يجب أن تتحدث عن مؤسسات أصَّلت وأسَّست للفساد الإداري، وأصَّلت لسلوكيات سيّئة جداً للفساد؛ منها الديوان الملكي السعودي”.

 

وتابع الشيحي خلال برنامج “يا هلا”، بثته القناة في 8 ديسمبر 2017: “اليوم في السعودية من أراد أن يحصل على قطعة أرض فعليه أن يعرف رئيس الديوان الملكي، أو جار رئيس الديوان الملكي، أو سائق رئيس الديوان الملكي، أو تعرف شخصاً يعمل في الديوان الملكي يستطيع أن يصدر لك أمراً بقطعة أرض.. هذه ليست أسراراً بل هذا هو الواقع في بلادنا”.

 

وأضاف أن “جميع نوافذ الفساد في السعودية تأتي من خلال الديوان الملكي”.

 

وصالح الشيحي كاتب صحفي سعودي، من مواليد مدينة رفحاء شمال السعودية، يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية.

 

بدأ الشيحي محرّراً متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية، ثم صحيفة المدينة، وتفرّغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها.