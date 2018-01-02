أمس الاثنين وبالتزامن مع دخول قرار ضريبة القيمة المضافة في السعودية بواقع 5% حيز التنفيذ، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات، انتشرت تغريدة غريبة لـ”حساب المواطن” الحكومي الرسمي بتويتر، أثارت جدلا واسعا.

تغريدة “حساب المواطن” جاءت بعد سؤال مغرد سعودي إن كان الدعم يشمل الماء والبنزين ليكون الرد: “عزيزي المستفيد حساب مواطن هو برنامج أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين”.

وسريعا وبعد انتشار هذه التغريدة أعلن “حساب المواطن” الذي من المفترض أنه يدعم الطبقة الوسطى وقليلة الدخل بالمملكة، تعرضه لاختراق.

تمكّنت إدارة #حساب_المواطن من استعادة حسابها الرسمي على تويتر، بعد تعرضه لعملية اختراق صباح اليوم الثلاثاء، وجاري التعامل مع المخترقين وفق القنوات الرسمية. — حساب المواطن (@citizenaccount) ٢ يناير، ٢٠١٨

ولكن محللين ونشطاء أكدوا أن هذه التغريدة، صدرت بالفعل عن أحد الموظفين السعوديين المسؤولين عن الصفحة بتويتر بعدما ضاق من سياسات النظام فبلغ به الغضب إلى الرد بهذه التغريدة.

هذه التغريدة حقيقية من حساب المواطن قبل حذفها. أكد ذلك عدد كبير من متابعي الحساب رأوها قبل حذفها. يبدو أن أحد الموظفين الذين لهم سيطرة على الحساب بلغ به الغضب مبلغه فقال الحقيقة في تغريدة من نفس الحساب. pic.twitter.com/1KhWWH5XkJ — مجتهد (@mujtahidd) ١ يناير، ٢٠١٨

لم يتم #اختراق_حساب_المواطن، والحقيقة أن الموظف(ة) ضاق ذرعا بعد #حساب_المواطن_٣٠٠_ريال،فقام الوزير الهاكر الفاغر بالفبركة ليقنع ولي عهد #السعودية بأنه مستهدف وأنه الرقم الصعب وكِذا،حتى تمثيلية إعادة الاختراق وضع فيها صورته الأرشيفية بدلا من صورته المشهورة. وهذه نفس قصة فلم تهديده pic.twitter.com/au0g2BHCbO — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢ يناير، ٢٠١٨

وبعدها لم يجد النظام السعودي مخرجا لورطته التي وضعته في حرج كبير، إلا بترويج سيناريو كاذب عن اختراق “هاكرز” قطري لحساب المواطن.

ولحبك “الكذبة” روجت كتائب الذباب الإلكتروني لخبر نسب لصحيفة (العرب القطرية) تحدث عن تبني مجموعة من الهاكرز القطري لعملية اختراق حساب المواطن.

الأمر الذي نفته الصحيفة القطرية شكلا وموضوعا وأكدت أن موقعها الإلكتروني تم اختراقه ونشر هذا الخبر عليه للافتراء على قطر، كما حدث في بداية الأزمة بيونيو 2017.

وأكد كل من رئيس تحرير “العرب” القطرية عبدالله بن حمد العذبة، ومدير التحرير جابر بن ناصر المري تعرض الموقع الإلكتروني للصحيفة للاحتراق ونشر هذا الخبر المفبرك عليها.

كيف أكمل الوزير الهاكر الفاغر #دليم مسرحية #اختراق_حساب_المواطن؟قام باختراق موقع العرب عبر اتحاد الجيش الإلكتروني الذي أعلنه #تركي_وناسة برئاسة دليم.

كرر الأحمق سيناريو اختراق وكالة الأنباء القطرية، ولم يتلزموا بصيغة وسياستنا التحريرية “حضرة صاحب السمو الشيخ.. أمير البلاد المفدى” pic.twitter.com/mfW3fqAcqu — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢ يناير، ٢٠١٨

يوماً بعد يوم يتضح مدى وعي المواطن السعودي، ورفضه للاحتقار الفكري من قبل اعلامه، ومارفضهم لمسرحية #اختراق_حساب_المواطن التي اتهموا صحيفة العرب بها، إلا دليلاً على ذلك الوعي.

.

كل التحية لهذا الشعب العظيم، وأضم صوتي لأصواتهم بضرورة #الحرية_لموظف_حساب_المواطن — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ٢ يناير، ٢٠١٨

كمدير تحرير لصحيفة العرب أؤكد بأن الصحيفة لا علاقة لها بهذا الموضوع أدناه، والمتابع للخط التحريري للعرب يعلم بأننا لا ننتهج هذا النوع من #التفحيط_السياسي،

.

.

موقع العرب تعرض للقرصنة وتم وضع الخبر أدناه، لأهداف تعلمونها جميعاً

.#العرب_ليست_درباوية#اختراق_حساب_المواطن pic.twitter.com/vRExnO8a4S — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ٢ يناير، ٢٠١٨

وعبر هاشتاغ “#اختراق_حساب_المواطن” هاجم آلاف النشطاء النظام السعودي، مؤكدين أن التغريدة التي سعى النظام لإنكارها (هي الحقيقة بعينها) وأن الشعب السعودي يعاني الفقر والبطالة، بينما “ابن سلمان” يهدر مقدراته على شهواته الخاصة.

مانفع هاشتاق #اختراق_حساب_المواطن #اقالة_فيصل_بن_تركي جابو لنا هذا #براءه_العساف عشان ننشغل به وننسى رفع البانزين والضرايب الي بدت تكسر الظهر من اول يوم ، هذي سياسة امتصاص غضب الشعب ، تنجح خطه تفشل خطه والمجرم تمسكه الشرطه — انور الشمري #مسالم (@a9a9a96) ٢ يناير، ٢٠١٨

كذبه لايصدقها عاقل كفايه وانتم تتصرفون بجهل وغباء إتجاه المواطنين ترا فاهمين الشعب خطأ #اختراق_حساب_المواطن — عبدالحكيم الظفيري (@Abdulhakeem100) ٢ يناير، ٢٠١٨

ماحدث لايسمى اختراق بل شهامة موظف في حساب المواطن لم يرضى الذل والمهانة للشعب والدليل انها كانت تغريدة واحدة فقط في كلا الحسابين , كفانا ادخال قطر وايران في كل صغيرة وكبيرة لتشتيت تكاتف الشعب عن المشكلة الأصلية ..#اختراق_حساب_المواطن pic.twitter.com/DihMEtmh38 — Riyadh ALShaya (@Riyadhsh) ٢ يناير، ٢٠١٨

اي مواطن السعوديه فيها مواطنين هم شوية رعاع اغبياء بدو يتحكم فيهم محمد بن سلمان من خلال كلابه الجربانه أمثال الدلخ تركي الشيخ والخبل سعود القحطاني هم ليسوا مواطنين ولا هم سكان البلاد هم عبيد #اختراق_حساب_المواطن — كوكب الشرق (@mohdhamed92912) ٢ يناير، ٢٠١٨

حذفتوا هشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجه2 من الترند وتبوننا نصدق أن #اختراق_حساب_المواطن سببه قطر.. احتر موا عقو لنا#الراتب_مايكفي_الحاجه3 — ابورشدان (@kin87869592) ٢ يناير، ٢٠١٨

كما فضح النشطاء السيناريو الذي أراد به نظام “ابن سلمان” حفظ ماء وجهه بزعمه اختراق حساب المواطن وتلفيق التهمة لقطر.

هذه المرة الثانية التي يفبرك فيها دليم ويدعي أمام ولي عهد #السعودية بأنه مستهدف من #قطر وأنه أقض مضاجعنا وأنه سوبرمان وكِذا…

دعوني أذكركم بفلم الفبركة السابق وأن قطر تريد اغتياله، واستخدم اسم دليم بالفلم وفبركة الاختراق ليثبت أن لا علاقة له به.

ذكي جدا جدا جدا يا #دليم 😂 pic.twitter.com/iuFHa72kH5 — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢ يناير، ٢٠١٨

تشوف الردود تعرف ان المواطن اصبح واعي

الكذب واستغفال المواطن جعله يفقد الثقة تماماً#اختراق_حساب_المواطن pic.twitter.com/fUQ1DIpkhT — أبومحمــــد (@abo7mod_madrid) ٢ يناير، ٢٠١٨

هل تلاحظون بأن إقالة فيصل بن تركي و #اختراق_حساب_المواطن أشغل الناس عن القضية التي كانوا يتكلمون بها في الأمس (زيادة الأسعار، البنزين، الضريبة)؟

-الغضب والتذمر الكبير يوم أمس كان بحاجة لحرف البوصلة وتشتيت الزخم .. لكن حينما أوكلت المهمة إلى سعود القحطاني كب العشاء وبكل غباء 😂 — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢ يناير، ٢٠١٨

الحين تضيعون وقتنا بكذبه ان حساب المواطن اخترق وتاركين حقيقة ان جيب المواطن اختٌرق؟؟ متى بتحترمون عقولنا!! #اختراق_حساب_المواطن — Yasser.b.alzahrani (@Yasserbalzahra2) ٢ يناير، ٢٠١٨

وأعلنت صحيفة “العرب” القطرية، الثلاثاء، تعرّض موقعها الإلكتروني للاختراق، مشيرة إلى أن الاختراق نشر خبراً مكذوباً.

وقالت الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الدوحة بشكل يومي، إنه تم اختراق موقعها، صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهاكر نشر “موضوعاً مكذوباً” يتعلّق بتبنّي مجموعة مجهولة تزعم أنها قطرية لاختراق “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة أنها تحقق في الوقت الحالي لمعرفة الجهة التي قامت بالاختراق.

وأكدت الصحيفة أن الخبر الذي نُشر على موقعها الإلكتروني من قبل الجهة المخترقة “عارٍ تماماً عن الصحة، ولم يصدر عن المؤسّسة، وما هي إلا محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري”.