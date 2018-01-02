أشاد الدكتور محمود رفعت القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، بشجاعة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي بعدما مددت سلطات الاحتلال أمس الإثنين، فترة اعتقال الطفلة الأسيرة هي ووالدتها إلى حين انتهاء التحقيق معهما، بعد أن قدمت نيابة الاحتلال، لائحة اتهام ضدهما.

عهد التميمي التي أصبحت أيقونة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطينيّ، قالت للقاضي الصهيوني بالأمس: “أنا خلفي رجال يستطيعون قلب موازين الشرق الاوسط بأكمله وليس الأرض المحتلة فقط .. أنا عربية يا هامل ” !.

وتعليقا على كلمات “التميمي” دون “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيدا بها ما نصه:”#عهد_التميمي تقول للقاضي الصهيوني: “يا عهد أحييتِ حلما بنا يخنقه الألم والغصة من رقص الذكور للغزاة”

وتابع ممتدحا الطفلة الفلسطينية:”سيحدث عنكِ التاريخ أجيال ستأتي بعدنا أنك أيقظتي بالعرب رجولتهم”

#عهد_التميمي تقول للقاضي الصهيوني: "أنا خلفي رجال يستطيعون قلب موازين الشرق الاوسط بأكمله وليس الأرض المحتلة فقط .. أنا عربية يا هامل"

يا عهد أحييتِ حلما بنا يخنقه الألم والغصة من رقص الذكور للغزاة، وسيحدث عنكِ التاريخ أجيال ستأتي بعدنا أنك أيقظتي بالعرب رجولتهم@3HDALTMEMY pic.twitter.com/UsrmUIIu3F — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 2, 2018

واتهمت نيابة الاحتلال، الأسيرة عهد بمهاجمة ضابط وجندي في يوم 15-12-2017، والقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمشاركة في أعمال تحريض، كما اتهمت والدتها ناريمان، بالمشاركة في الاعتداء على الجنود والتحريض على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الاحتلال، قدمت مساء أول أمس الأحد، لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 كانون الاول/ ديسمبرؤ الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وبين مقطع الفيديو “عهد” وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.