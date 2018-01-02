شن الكاتب الفلسطيني شاكر زلوم هجوما عنيفا على حكام المملكة العربية السعودية واصفا إياهم بالجبناء وأشباه الرجال، مؤكدا بأن اليمن لن ينكسر على الرغم من الحرب الشنيعة التي يشنها التحالف العربي عليه.

وقال “زلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حكام الرياض من بقايا يهود خيبر يرتكبون مجزرة في سوق شعبي في الحديدة اليمنية ليستشهد 25 يمني بريئ ,يهرولون راكعين لأقربائهم واسيادهم في الكيان ويلقون حمم حقدهم على الأبرياء من السماء , إنهم جبناء و أشباه رجال أغبياء فما اعتدى أحد على #اليمن إلى وانكسر وانهزم و اسألوا التاريخ”.

حكام الرياض من بقايا يهود خيبر يرتكبون مجزرة في سوق شعبي في الحديدة اليمنية ليستشهد 25 يمني بريئ ,يهرولون راكعين لأقربائهم واسيادهم في الكيان ويلقون حمم حقدهم على الأبرياء من السماء , إنهم جبناء و أشباه رجال أغبياء فما اعتدى أحد على #اليمن إلى وانكسر وانهزم و اسألوا التاريخ — shaker zalloum (@shakerrzalloum) January 1, 2018

وقتل وأصيب ما يقرب من 30 شخصاً باليمن بغارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت محطة للوقود قرب سوق شعبي في محافظة الحديدة غربي اليمن،الاثنين، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والمواجهات الميدانية بين قوات الشرعية ومسلحي جماعة أنصار الله )الحوثيين)، في أكثر من محافظة بالبلاد.

وأفادت مصادر محلية وأخرى تابعة للحوثيين، بأن التحالف استهدف بغارات محطة وقود قرب سوق شعبي في مديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط ما يقرب من 30 شخصاً بين قتيل وجريح.

وفيما قال الحوثيون إن عدد القتلى وصل إلى 23 قتيلاً وثمانية جرحى من “المواطنين”، ذكرت مصادر محلية، أن اثنين من الأطقم المسلحة للحوثيين كانت في المحطة المستهدفة بمنطقة محوى المشرع، وأن الغارات نتج عنها سقوط العديد من الضحايا من المدنيين ومن المسلحين الحوثيين.

وقتل وأصيب العشرات من المدنيين في الأسابيع الأخيرة، في موجة التصعيد العسكري التي تشهدها البلاد، على صعيد الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والمواجهات الميدانية بين قوات الشرعية والحوثيين.