في أول ظهور له عقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”، الذي يجري فيه توقيف الأمراء والوزراء المتهمين بالفساد، شارك وزير المالية السعودي، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، في جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان.بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية

وكانت مصادر سعودية كشفت عن أن ولي العهد السعودي أفرج عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، من فندق الريتز كارلتون، وسط الرياض، بعد توقيفه قبل شهرين رفقة عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الأسبق، ورجال الأعمال صالح كامل وبكر بن لادن، والوليد بن إبراهيم مالك مجموعة قنوات “إم بي سي”، بتهم الفساد.

وأثارت صور حضور الوزير “العساف” جلسة مجلس الوزراء السعودي، بعد الإفراج عنه، سخرية نشطاء سعوديين على موقع تويتر.

#مجلس_الوزراء#ابراهيم_العساف ولله الحمد بعد التحقيقات اتضح ان نزلاء الردس المحترمين كلهم ابرياء .. ونفس التحقيقات تؤكد ان المواطن هو #الفاسد .. الله يطمنكم الحين عرفنا سالفة العقاب الجماعي الي نتعرض له .. — فيصل بن صالح القرني (@FAISALSALQARNI) ٢ يناير، ٢٠١٨

والله اني احب وطني واحب قيادته

لكن ابراهيم العساف (وله مني كل التقدير والاحترام )

هل هو محل ثقة ؟

ج1: نعم

( ليش يُتهم بالفساد )

ج2؛ لا

( كيف يرجع للعمل )

لأني احب وطني كثيراً احتاج أفهم

وعشان أسد حلق اي شخص يتطاول على بلدي احتاج افهم #براءه_العساف — سطام بن هدباء (@s11il) ٢ يناير، ٢٠١٨