في أول ظهور له عقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”، الذي يجري فيه توقيف الأمراء والوزراء المتهمين بالفساد، شارك وزير المالية السعودي، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، في جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء.
وأظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان.بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية
وكانت مصادر سعودية كشفت عن أن ولي العهد السعودي أفرج عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، من فندق الريتز كارلتون، وسط الرياض، بعد توقيفه قبل شهرين رفقة عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الأسبق، ورجال الأعمال صالح كامل وبكر بن لادن، والوليد بن إبراهيم مالك مجموعة قنوات “إم بي سي”، بتهم الفساد.
وأثارت صور حضور الوزير “العساف” جلسة مجلس الوزراء السعودي، بعد الإفراج عنه، سخرية نشطاء سعوديين على موقع تويتر.
ولله الحمد بعد التحقيقات اتضح ان نزلاء الردس المحترمين كلهم ابرياء ..
ونفس التحقيقات تؤكد ان المواطن هو #الفاسد ..
الله يطمنكم الحين عرفنا سالفة العقاب الجماعي الي نتعرض له ..
— فيصل بن صالح القرني (@FAISALSALQARNI) ٢ يناير، ٢٠١٨
#مجلس_الوزراء
هل تعلم عزيزي المواطن :
ابراهيم العساف رجع والعلاوتين مارجعت !! 🤣💔
— Afaf. (@foof_hfc7) ٢ يناير، ٢٠١٨
والله اني احب وطني واحب قيادته
لكن ابراهيم العساف (وله مني كل التقدير والاحترام )
هل هو محل ثقة ؟
ج1: نعم
( ليش يُتهم بالفساد )
ج2؛ لا
( كيف يرجع للعمل )
لأني احب وطني كثيراً احتاج أفهم
وعشان أسد حلق اي شخص يتطاول على بلدي احتاج افهم
— سطام بن هدباء (@s11il) ٢ يناير، ٢٠١٨
#ابراهيم_العساف #مجلس_الوزراء #عام_٢٠١٨ #الراتب_مايكفي_الحاجه2
سبحان الله العساف أكثر شخص كنا نتهمه بالفساد بالنهايه طلع نزيه واغلب الناس اللي كنا نتوقع انهم نزيهين طلعوا فاسدين . 😂😂
ياجماعه سنة 2018 هذي قلبت أم الدنيا الله يستر على عقولنااا ويكتب لنا الخير ..
— سامي الصقور (@wrs_fl) ٢ يناير، ٢٠١٨
تعليق واحد علي ““شاهد” وزير المالية السعودي المتهم بـ”الفساد” يحضر جلسة الحكومة وسعوديون: “أكثر شخص اتهمناه بالفساد طلع نزيه”!”
وسعوديون: “أكثر شخص اتهمناه بالفساد طلع نزيه”!
وجحوشيون “أكثر شخص اتهمناه بالفساد طلع نزيه”!
وتيوسيون “أكثر شخص اتهمناه بالفساد طلع نزيه”!
هذا هو اسمهم الحقيقي !؟