في أول ظهور له عقب الإفراج عنه من  فندق “”، الذي يجري فيه توقيف الأمراء والوزراء المتهمين بالفساد، شارك ، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، في جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء.

 

وأظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد .بحسب ما نشرته صحيفة “سبق”

وكانت مصادر سعودية كشفت عن أن ولي العهد السعودي أفرج عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، من فندق الريتز كارلتون، وسط ، بعد توقيفه قبل شهرين رفقة عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الأمير ، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الأسبق، ورجال الأعمال صالح كامل وبكر بن لادن، والوليد بن إبراهيم مالك مجموعة قنوات “إم بي سي”، بتهم .

 

وأثارت صور حضور الوزير “العساف” جلسة مجلس الوزراء السعودي، بعد الإفراج عنه، سخرية نشطاء سعوديين على موقع .