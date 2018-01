تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر إحاطة عدد من المتظاهرين الإيرانيين بأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، المعروف باسم “الباسيج”، فيما يحاولون تجريده من بنطاله.

وبحسب صحيفة “تيليغراف” البريطانية، فإن الفيديو التقط في مدينة كرمانشاه (غرب إيران)، ليلة الأول من كانون الثاني/يناير 2018.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، يسمع صوت أحد الأشخاص يصرخ: “لدينا جندي من الباسيج، أمسكوا به”، ليتم سحب العصا من يده وطرحه أرضا.

واختار المتظاهرون تجريد الجندي من بنطاله، الأمر الذي يعتبر إهانة كبيرة، كنوع من الانتقام.

#Update102– An hour ago protesters were attacked by Basij(IRGC) Forces in #Kermanshah but people resisted, took one hostage, took his trousers off and let him go.

This is going to be a tactic against IRGC Forces all over the country when protesters get attacked.#IranProtests pic.twitter.com/VmbtDcm5l0

— Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 31, 2017