نشرت الإعلامية الأردنية ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة برفقة شقيقها الوسيم رائد، خلال تواجدها في اسبانيا.

 

وعلّقت عليها: “ممتنّة. عندما أكون بين أحضانك، أشعر بالأمان. الأمان وكأنّ لا شيء سيلمسني. الأمان وكأنّ أحداً غير قادر على إيذائي وجرحي”.

#Blessed ❤️ When I Am In Your Arms, I Feel Safe.. Safe Like Nothing Could Ever Touch Me.. Safe Like No-one Could Ever Hurt Me.. ❤️

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يشار إلى أن الفارس أوقفت عن العمل في قناة “” بعد نشرها تغريدة علقت من خلالها على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتبرت مسيئة للسعودية، قبل أن تحلّ زميلتها وصديقتها سارة عبد العزيز بديلة عنها في تقديم برنامج “أم بي سي في الأسبوع”.