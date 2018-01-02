أثارت قُبلة طبعتها امرأة مسنة على خد الفنان المصريّ تامر حسني سخط نشطاء أردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيدة اخترقت الحشود للترحيب به في مطار الملكة علياء في عمّان، لدى وصوله مؤخراً لإحياء حفلةٍ قبل 4 أيّام.

واعتبر النشطاء أن الموقف لا يليق بسنّ تلك السيدة وكان من الأجدر بها التورّع عن تلك المبالغة في الاحتفاء.

يشار إلى أنّ تامر حسني انسحب من حفلٍ كان يُحييه مؤخراً في قاعة “الأرينا” في العاصمة الأردنية عمّان، بعد حدوث فوضى ومشاجرة في الحفل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مبررًا الفوضى، أن شركة أمنية خاصة تولت تنظيم الحفل، فيما نفت حدوث أي حالة اعتداء على تامر.

وأظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص يقترب من الفنان تامر ليلتقط صورة برفقته، إلا أنه وفجأة بدا وكأنه يحاول الاعتداء عليه، حيث ظهر وهو يرفع يده باتجاه الفنان المصري، ما دفع الأمن لإبعاده، كما بدا أن تامر تجنبه. ولم يبدُ الشاب بحالة طبيعية.

وحاول الفنان تامر حسني، متابعة حفله، لكن شجارًا آخر وقع خلال الحفل، دفعه في النهاية إلى الانسحاب منه.