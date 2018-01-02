قال الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، إن السلطة الدينية في المملكة ليس لها أي تأثير على سير الأحداث بالدولة، وأن هذه السلطة تتبع الحاكم الذي يحركها كيفما شاء وأين شاء.

وأشار “خاشقجي” في مداخلته مع تلفزيون “العربي”، إلى أن ما يعرف باسم “هيئة كبار العلماء” في المملكة، هم مجرد موظفين الدولة تعينهم والدولة تلغيهم وأيضا تسمح لهم بالظهور الإعلامي من عدمه.. حسب وصفه.

وأكد الكاتب السعودي أن آخر فترات تأثير السلطة الدينية بالمملكة، وتحريك رجال الدين لبعض الأمور ومشاركتهم في القرارات الهامة كانت بعهد الشيخ عبدالعزيز بن باز و”ابن عثيمين”.

#جمال_خاشقجي: هيئة كبار العلماء في #السعودية ليست إلا مجموعة من الموظفين لدى الدولة .. هي توظفهم وهي تلغيهم وهي تسمح لهم بالظهور على التلفزيون وهي تتحكم بما يقولون لذلك ليس لهم أي تأثير في المجتمع. pic.twitter.com/5HzXuys8pd — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢ يناير، ٢٠١٨

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.