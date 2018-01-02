تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لإعلامي تونسي وهو يبكي خلال تقديمه نشرة الاخبار حزنا على زميله الذي قضى بعد أزمة صحية مفاجئة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد انهمرت دموع الإعلامي ومقدم الأخبار على القناة الوطنية الأولى إقبال الكلبوسي دون أن يتمكن من السيطرة عليها خلال نعيه زميله الصحفي عبد الخالق السعداوي الذي توفي إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

وبحسب الفيديو، لم يتمكن “الكلبوسي” من إتمام نشرة الأخبار مما اضطر مسؤولي القناة إلى قطع البث عن النشرة الإخبارية قبل انتهائها.

يشار إلى أن الصحفي عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالقناة التونسية الوطنية الثانية ، قد توفي مساء أمس الاثنين بعد وعكة صحية مفاجئة.