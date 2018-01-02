استمرار في الكذب والتزييف حتى وصل به الحال إلى التطاول على القرآن الكريم ونسبه إليه ما ليس فيه بهدف التزلف والتقرب لأولياء نعمته، زعم الداعية الإماراتي (الأردني الأصل)، إمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف بأن اللهجة الإماراتية ذكرت في القرآن الكريم.

وقال في مقطع فيديو تداوله ناشطون ورصدته “وطن”، ردا على أحد المتصلين على برنامجه المذاع على قناة “أبو ظبي” تحدث بلهجته حيث فتح “ياء المتكلم”:” هل تعلم بأن هذه اللهجة من لهجات العرب وقد ذكرها الله في القرآن”.

وأضاف: “هذه اللهجة الإمارتية ذكرت في القرآن.. ويش رايك؟”.

اللهجة الاماراتية في القرآن الكريم … التعليق لكم … هههههههه pic.twitter.com/9ws5BUnt3A — سعد السعيدي (@salsaeedi) January 1, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “وسيم يوسف” وتزلفه لأبناء زايد، مستنكرين ادعاءاته الباطلة، مؤكدين بأنه لم يبق امامه إلا ان ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم للإمارات.

أخشى ما أخشاه أن نصبح على وسيم يقول أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أماراتي من جهة الأم

حسبنا الله — Zymolust S. Ravenson (@ZSRavenson) January 1, 2018

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وعنتر بن شداد كان إماراتي وقبائل جزيرة سوقطرى اليمنية من أصول إماراتية، قمة الافلااااااااااس — TAJ Al Yemen (@TahaMudhish) January 1, 2018

ههههههههههههههه يلعن ام التطبيل — فهد العذبة (@fahadadba) January 1, 2018

الامارات استقلالها 1971 ..

شلون كل شي صار اماراتي عنتر و اللغه و الخ .. اعتقد الحشيش لاعب لعب — ѕнυкσzαℓ₁⁹⁶₂ (@Shukozal) January 1, 2018

الله يلعن الدرهم — حمد بن بريك (@7amadbinbreek) January 1, 2018