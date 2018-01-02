شنّ الإعلامي المعروف والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوماً عنيفاً على المغرّد الإماراتي حمد المزروعي و”ذباب ابن زايد” بتويتر، الذين وصفهم بأنهم يلطخون سمعة شيوخ الإمارات ببذاءتهم وأسلوبهم “الحقير” في مهاجمة مخالفيهم.

ودون “ريان” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا ما نصه:”كيف يقبل ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ #الامارات قيام حمد المزروعي ومن معه باستعمال أرقام هواتف اماراتية ترسل لي صورا اباحية مفبركة وشتائم بالصوت والصورة على”واتساب”تدينهم المحاكم الدولية”.

وتابع متسائلا:”ألا يلطخون سمعة شيوخ الامارات والقيادة السياسية والشعب الإماراتي إن نشرت؟”.

كيف يقبل ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد وشيوخ #الامارات قيام حمد المزروعي ومن معه باستعمال أرقام هواتف اماراتية ترسل لي صورا اباحية مفبركة وشتائم بالصوت والصورة على”واتساب”تدينهم المحاكم الدولية ،الا يلطخون سمعة شيوخ الامارات والقيادة السياسية والشعب الإماراتي إن نشرت؟ pic.twitter.com/HLs0XrWMjf — جمال ريان (@jamalrayyan) ١ يناير، ٢٠١٨

وأضاف مذيع الجزيرة في تغريدة أخرى، أنه باستخدام برنامج trucaller تأكد أن أرقام الهواتف التي أرسلت بواسطتها الصور الجنسية المفبركة تعود لشركة الإمارات للاتصالات وتضم أرقام هواتف مكاتب شيوخ في الامارات.

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر صبي ابن زايد بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.