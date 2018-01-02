أثار المعارض الإماراتي المقيم بتركيا حمد الشامسي، جنون وغضب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي، بسبب تغريدة رد فيها على “وصلة نفاق” للأكاديمي الإماراتي حاول فيها تبرير قرار الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وحاول مستشار “ابن زايد” كعادته دعم النظام الإماراتي والتبرير لقرارته المجحفة بحق مواطنيه والتي كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المائة على غالبية البضائع والخدمات وكذلك رفع الدعم عن المشتقات البترولية.

حيث دون عبد الخالق عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ما يجعل القرارات الصعبة كالضريبة المضافة ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من القرارات الجريئة مقبولة ومستساغة من المواطن والمقيم في الامارات ان مستوى الثقة في الحكومة في اعلى مستوياته.”

وتابع وصلة نفاقه للنظام الإماراتي: “مثل هذا المستوى من الثقة الذي يصل ل💯 ربما غير موجود ببقية الدول”

ما يجعل القرارات الصعبة كالضريبة المضافة ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من القرارات الجريئة مقبولة ومستساغة من المواطن والمقيم في الامارات ان مستوى الثقة في الحكومة في اعلى مستوياته. مثل هذا المستوى من الثقة الذي يصل ل💯 ربما غير موجود ببقية الدول — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 2, 2018

ليفاجئه المعارض الإماراتي جاسم الشامسي برد وضعه في موقف محرج أمام متابعيه، حيث أرفق بتغريدته صورة صفحة من كتاب تتحدث عن الكتاب والسياسيين التابعين للحكام ويأتمرون بأمرهم وينافقونهم ليل نهار على حساب أي شئ خشية بطشهم أو طمعا في منصب أو مال، وعلق عليها بقوله:”تذكرتك وانا اقرأ هذه الكلمات”

تذكرتك وانا اقرأ هذه الكلمات pic.twitter.com/cR7zuNJKJG — حمد الشامسي (@ALshamsi789) January 2, 2018

التغريدة جعلت الأكاديمي الإماراتي يستشيط غضبا ويسارع للرد قائلا:”هروبك من وطنك وابتعادك عن اهلك وتحريضك في المنابر المعادية كل ذلك جعل فهمك وتقييمك لوضع وطنك وما يجري فيه ضحل.”

هروبك من وطنك وابتعادك عن اهلك وتحريضك في المنابر المعادية كل ذلك جعل فهمك وتقييمك لوضع وطنك وما يجري فيه ضحل. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 2, 2018

ليعاود “الشامسي” الرد عليه مجددا وبتغريدة ملجمة “ما ادري لماذا ازعجتك الكلمات.. لكن من الصعب أن نعود الى الدرس الاول لنشرح لأمثالك الفرق بين الوطن والسلطة،وضعك متاخر ويجب أن نقبل بهذا الوضع..كما يبدو”

ووجه له رسالة مضيفا “على فكرة يا دكتور انت خسرت الكثير من رصيدك حتى على مستوى النخبة امثالك..نصيحة .. حافظ على ما تبقى منه، لانه هو ما سيبقى لك”

ما ادري لماذا ازعجتك الكلمات.. لكن من الصعب أن نعود الى الدرس الاول لنشرح لأمثالك الفرق بين الوطن والسلطة،وضعك متاخر ويجب أن نقبل بهذا الوضع..كما يبدو

'

على فكرة يا دكتور انت خسرت الكثير من رصيدك حتى على مستوى النخبة امثالك..

'

نصيحة .. حافظ على ما تبقى منه، لانه هو ما سيبقى لك — حمد الشامسي (@ALshamsi789) January 2, 2018

وكذلك شهدت تغريدة مستشار “ابن زايد” هجوما عنيفا من قبل النشطاء، بسبب تبريره لقرارات النظام المجحفة ضد المواطن.

كما وصفه البعض بأنه “دكتور في التطبيل للطغاة”

اذا كانت الثقة موجودة فهذا أمر جيد؟! لكن هل مستوى الثقة مستمر لن يتزعزع مع مرور الايام واختلاف الرؤى المرحلية وشخوص القيادات؟! ماذا عن ثقة الحكومة بالمواطن ليكون شريك في المحاسبة والتدقيق على الضرائب ومفاصل الدولة!! أهو أهل لهذه الثقة؟! أم مازال منقوص العقل والثقافة؟! — حمد جاسم الـفـواز (@iBorkaaN) January 2, 2018

والله انك دكتوووور في التطبيل للطغاة — م. عبدالله الحرمي (@almastor_QTR) January 2, 2018

رجعنا لحركات حافظ الاسد كان يفوز بالانتخابات بنسبة ١٢٠% الناس تسال ١٠٠% نعرفها لكن ٢٠% كيف قالولهم المطبلاتيه هاذي نسبة الاموات لو طلعوا اكيد ماراح يصوتوا الا لحافظ — بدر الرشودي (@Bader_rashoudi) January 2, 2018

بصراحة أغلب شعب الإمارات ماعادوا يثقون بالحكومة.المليارات تصرف لاهواء شخصية ويحرم منها المواطن.الإماراتيين ضجروا من الحكومة — Mohd Omer (@MohdOme63281661) January 2, 2018

يادكتور احترم عقولنا

هو يقدر يعبر اصلا عن اعتراضه على اتفه الامور

ما يقدر ينتقد مصلحه المياه

تحياتي🌹 — Abu saleh ROMA (@mohsaleh12345) January 2, 2018

ورأى فريق آخر أن الأكاديمي الإماراتي قصد “السعودية” بتغريدته عندما قال “مثل هذا المستوى من الثقة الذي يصل ل💯 ربما غير موجود ببقية الدول”

طيب احنا كشعب سعودي ماقبلناها هل يعني ذلك عدم ثقتنا في الحكومه ؟؟!!

ياليت ترد عليه يادكتور وتنورنا — مشعل ✌🏻💜 (@day444444) January 2, 2018

شكلك بترمي على الشقيقة الكبرى 😂😂 — 7osSam (@7ossamAbuSeada) January 2, 2018

الكلام لك يا الشقيقه الكبرى

الثقه في حكومة الشقيقه الكبرى ……#السعودية https://t.co/qTelZMmruu — الوعد قدام (@fataan) January 2, 2018

إذا كنت تلمح للاعتراض الشعبي في السعودية على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة يجب أن تعلم أنه خانك التوفيق يا دكتور الاعتراض ليس على الإصلاح نفسه ولكن على الطريقة المتبعة وحجم الدعم المقدم لموجهة الأثر ولا علاقة له بمقادر الثقة في أداء الحكومة. — احمدأبو عبدالرحمن (@ahmed_ma2016) January 2, 2018

لازم تنبز السعودية

ما تركتوا أحد إلا سبيتوهم ولو هم حلفاؤكم

إلا إسرائيل سلمت منكم — للقبيليات يبن تعدد (@waseetnajd28) January 2, 2018

الكلام للسعودية يالخسيس

الشعب صابر مع الحكومة على الخير والشر

وحركات التحريض ماتمشي يادكتور الغفلة

انتم وقطر وضعكم مريب لكن صاحيين لكم — ابن السعودية (@KsaRzq) January 2, 2018

وبدأت كلا من السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، بداية من أمس الاثنين، وفرضتا 5 في المائة على غالبية البضائع والخدمات.

وتعهدت كلا من الرياض وأبوظبي، حيث يعيش أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الأجنبية، بعدم فرض ضرائب على المعيشة والدخل.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة الجديدة في إطار سعي البلدين لزيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط..

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصدر دخل لها.