في سقوط آخر جديد محاولا تبرأة ولاة أمره وأولياء نعمته من المسؤولية، زعم إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني بأن زوال النعم وغلاء الأسعار الجنوني التي أصبح يعاني منها الشعب السعودي هي عقاب لبعدهم عن الله، رافضا تحميليها للسياسات والمهاترات الناجمة عن تصرفات قيادة بلاده.

وقال” الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الغضب السعودي من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 126%، رصدتها “وطن”:” نَفْقِدُ مِنَ النِّعَمِ بِقَدْرِ ابْتِعَادِنَا عَنِ المُنْعِمِ!”.

نَفْقِدُ مِنَ النِّعَمِ بِقَدْرِ ابْتِعَادِنَا عَنِ المُنْعِمِ! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) January 1, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الكلباني” مؤكدين بأن محاولته ربط الأمر بالله حيلة لم تعد تنطلي على أحد، مذكرين إياه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأقرب لله تعالى وكان فقيرا.

تزهيد مستهلك ،،، ماعادت هذه العبارات تنطلي على احد … — محمد العنزي (@wm00003) January 1, 2018

الرسول كان الاقرب من المنعم وكان فقير — ☕️ عبْدُالله (@A444O) January 1, 2018

حطها في الشعب!

والله لو مثلك وشرواك قال كلمة الحق عند ولي الامر وان يراعي مصلحة الضعيف والفقير ماكان فينا من يشتكي!

لكن معاناتنا منكم اكبر من معاناتنا من تبعات مثل هذه القرارات. — عبدالرحمن ™ (@ELd7mi_) January 1, 2018

ظهرت طائفة تسمى " متسولة الفقهاء " يزايدون على القضاء و القدر ، يعبثون بالكتاب والسنة إستدلالاً واستنباطاً ، ويتلاعبون بدين الله ، و يبررون غي المتجاوز . (( فقهاء أبو ريالين )) ما أكثرهم في هذا الزمان !!!! — القلعة (@alqal3ah_) January 1, 2018

المواطن هذا عاصي وفاسد وهو السبب في كل شي

ليتك ساكت — مـحـمـد! 🇸🇦 (@MoGhamdi3) January 1, 2018

سيسألك أحدهم:وهل الكفرة الأوروبيون والأمريكيون الغرقى في النعم قريبون من المنعم؟! — خالد بن عبدﷲ الغانم(أبو رامة الباهلي) (@khghanem) January 1, 2018

السويد وأمريكا وألمانيا والخ أبعد الناس عن المنعم وأكثرها إستحصالآ للنعم ! — Sajjad Monther (@sajjadmonther) January 1, 2018

مطلبل — مصممه (@n00al1408) January 1, 2018

ياخوفي انت بعد تحط ظريبه على كل مصلي في مسجدك — احمد العصيمي (@HHshkahmd) January 1, 2018

ماضيع الامه الا عيناتك ياشيخ — ثوّاب عبدالله 🇸🇦. (@th1m6) January 1, 2018

وكانت السعوديون قد استقبلوا عامهم الجديد برفع أسعر الوقود بنسب تراوحت بين 83% و126%، مما أشعل موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الانباء السعودية “واس” إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال، بينما سبياع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر عوضا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.

وكما بدأت السعودية مع العام الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وتطبقت المملكة الضريبة المضافة بنسبة خمسة في المئة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها.