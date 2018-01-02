في تغريدة مثيرة للجدل قد تذهب به لـ”الريتز” قريبا، خرج الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد ليعلن بكل بساطة أن السعودية ليست وطنا بل هي (بقرة حلوب وفرضة للثراء وفقط)، وذلك تعليقا على إطلاق سراح بعض المسؤولين المتهمين بالفساد.

ودون “الحمد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ملمحا إلى إطلاق سراح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف وظهوره في اجتماع برفقة الملك سلمان اليوم ما نصه:”اعرف الكثيرين..امراء ووزراء وتجار..لا يعتبرون هذا البلد وطنا..بل بقرة حلوب..احلب قدر ما تستطيع وفر..السؤال هو لماذا؟..لان مفهوم المواطنة لم يزرع في قلوبنا..السعودية فرصة للثراء ومشروع مؤقت وليست وطنا..”

وتابع موضحا “هنا المشكلة..حين تصبح السعودية وطنا كل المشاكل تحل..”

اعرف الكثيرين..امراء ووزراء وتجار..لا يعتبرون هذا البلد وطنا..بل بقرة حلوب..احلب قدر ما تستطيع وفر..السؤال هو لماذا؟..لان مفهوم المواطنة لم يزرع في قلوبنا..السعودية فرصة للثراء ومشروع مؤقت وليست وطنا..هنا المشكلة..حين تصبح السعودية وطنا كل المشاكل تحل.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 2, 2018

وتابع الكاتب المقرب من النظام قائلا:”عفوا..المفسدون في الأرض غالبا أذكياء، يجدون لهم مخرجا..من اين لك هذا هو القانون الذي يجب أن يطبق..يأتي للوزارة معدما ثم يزوجون بناتهم بالملايين..من اين لك هذا؟..الراتب؟ اضحكتني”

وأكد أنه ما لم يتم مكافحة الفساد جديا فلن تقوم لهذا البلد قائمة.. حسب وصفه.

عفوا..المفسدون في الأرض غالبا أذكياء، يجدون لهم مخرجا..من اين لك هذا هو القانون الذي يجب أن يطبق..يأتي للوزارة معدما ثم يزوجون بناتهم بالملايين..من اين لك هذا؟..الراتب؟ اضحكتني..ما لم يتم مكافحة الفساد جديا فلن تقوم لهذا البلد قائمة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 2, 2018

وأعاد “الحمد” نشر بعض التغريدات للمتابعين التي ترمي إلى قضية وزير المالية السعودي إبراهيم العساف والجدل الذي أثاره اليوم.

#براءه_العساف

لو يجمع راتبه طول خدمته مابنى هالجامع في قرية عيون الجواء مسقط رأسه .

اول مره اشوف مسجد اكبر من القريه نفسها . pic.twitter.com/k03d9kHHhS — ماجد العبيان (@majjeed505) January 2, 2018

الفساد في دولنا أصبح ثقافة راسخة في العقول بحيث ينظر له بأنه حق وممارسته أمر عادي جداً — Jaafar (@Ja3far7) January 2, 2018

وعاد وزير المالية السعودى، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، لممارسة عمله فى مجلس الوزراء بعد إطلاق سراحه من قبل النظام في ظروف غامضة، ومغادرته فندق ريتز كارلتون، مؤخراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، أظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته اليوم الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد.