في تغريدة مثيرة للجدل قد تذهب به لـ”” قريبا، خرج الكاتب السعودي الليبرالي ليعلن بكل بساطة أن ليست وطنا بل هي (بقرة حلوب وفرضة للثراء وفقط)، وذلك تعليقا على إطلاق سراح بعض المسؤولين المتهمين بالفساد.

 

ودون “الحمد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ملمحا إلى إطلاق سراح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف وظهوره في اجتماع برفقة اليوم ما نصه:”اعرف الكثيرين..امراء ووزراء وتجار..لا يعتبرون هذا البلد وطنا..بل بقرة حلوب..احلب قدر ما تستطيع وفر..السؤال هو لماذا؟..لان مفهوم المواطنة لم يزرع في قلوبنا..السعودية فرصة للثراء ومشروع مؤقت وليست وطنا..”

 

وتابع موضحا “هنا المشكلة..حين تصبح السعودية وطنا كل المشاكل تحل..”

 

 

وتابع الكاتب المقرب من النظام قائلا:”عفوا..المفسدون في الأرض غالبا أذكياء، يجدون لهم مخرجا..من اين لك هذا هو القانون الذي يجب أن يطبق..يأتي للوزارة معدما ثم يزوجون بناتهم بالملايين..من اين لك هذا؟..الراتب؟ اضحكتني”

 

وأكد أنه ما لم يتم مكافحة الفساد جديا فلن تقوم لهذا البلد قائمة.. حسب وصفه.

 

 

وأعاد “الحمد” نشر بعض التغريدات للمتابعين التي ترمي إلى قضية وزير المالية السعودي إبراهيم العساف والجدل الذي أثاره اليوم.

 

 

 

وعاد وزير المالية السعودى، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، لممارسة عمله فى مجلس الوزراء بعد إطلاق سراحه من قبل النظام في ظروف غامضة، ومغادرته فندق ريتز كارلتون، مؤخراً.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، أظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته اليوم الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها  الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير ، ولى العهد.