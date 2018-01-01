خلال احتفاله هناك، وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة التهنئة لقيادة بلاده من ملك وولي العهد وعموم شعب البحرين بمناسبة العام الميلادي الجديد من تايلند، الامر الذي أثار سخرية النشطاء.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كل عام و أنتم بخير من مملكة سيام .. عاش مليكنا حمد و أميرنا خليفة و أميرنا سلمان و جميع اهل البحرين الكرام”.

كل عام و أنتم بخير من مملكة سيام .. عاش مليكنا حمد و أميرنا خليفة و أميرنا سلمان و جميع اهل البحرين الكرام 🇧🇭🇧🇭🇧🇭 🇹🇭🇹🇭🇹🇭 — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 31, 2017

من جانبه، سخر المغردون من قضائه رأس السنة الميلادية في تايلند، محذرين إياه من الأمراض الجنسية خاصة “الإيدز” المنتشر بكثرة هناك، في حين طالبه مغردون من السعودية بالتوسط بين بلادهم وتايلند لرغبتهم في الذهاب إليها بغرض السياحة.

احذر يا الوزير …الايدز منتشر بكثره في تايلند

لا تخزي العربان… اكثر مما اخزاهم الله. — منير البدر (@cfl6YY3neXwMz03) December 31, 2017

ياشيخ خالد زبط علاقاتهم مع السعوديه نبي نروح تايلند نفسكم . — Bostonian (@BOSTONEXPERT) December 31, 2017

ههههههههه

الوزير الوحيد اللي بالعالم ساعة نشوفه يهودي ساعة نشوفه مسيحي ساعة بوذي ولا مرة شفناه مسلم 🤣🤣 — ابو علي العراقي 1 (@saqartop) December 31, 2017

في بتاياpattaya مذينه الشواذ ايش تعمل — ABDERRAHIM BELKHARCH (@belkharch) December 31, 2017

بانكوك ارخص 😂😂😂😂 — aak (@aak013) December 31, 2017

#متعرفش يامعالي الوزير هتعلقوا جطر الساعة كام في 2018

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#امنيتك_سِنه_2018 — ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) December 31, 2017

يشار إلى أنه رغم أن الدعارة غير مشروعة في تايلاند لكن هذا البلد أصبح أكبر موطن لتجارة الجنس منذ ما يقارب 70 عاما، وغالبية الزبائن هم من الرجال التايلنديين فضلا عن ازدهار هذه التجارة مع توافد الزوار الأجانب.

وتعد مدينة باتايا الساحلية إحدى أكثر المدن المنتجة لسياحة البغاء في البلاد، وقد هدف برنامج لوزارة السياحة إلى تحويل هذه المدينة التي هي موطن أكثر من ألف حانة وبيت دعارة، من مرتع للسياحة الجنسية إلى قِبلة للألعاب والرياضات المائية.

وفي حين تبدو هذه الخطط إيجابية لتحسين صورة تايلاند يتخوف السكان من أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد حيث أن الحد من تجارة الجنس يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مداخيل السياحة إذ تجلب السياحة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.