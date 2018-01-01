خلال احتفاله هناك، وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة التهنئة لقيادة بلاده من ملك وولي العهد وعموم شعب بمناسبة العام الميلادي الجديد من تايلند، الامر الذي أثار سخرية النشطاء.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كل عام و أنتم بخير من مملكة سيام .. عاش مليكنا حمد و أميرنا خليفة و أميرنا سلمان و جميع اهل البحرين الكرام”.

 

من جانبه، سخر المغردون من قضائه الميلادية في تايلند، محذرين إياه من الأمراض الجنسية خاصة “الإيدز”  المنتشر بكثرة هناك، في حين طالبه مغردون من بالتوسط بين بلادهم وتايلند لرغبتهم في الذهاب إليها بغرض السياحة.

 

يشار إلى أنه رغم أن الدعارة غير مشروعة في تايلاند لكن هذا البلد أصبح أكبر موطن لتجارة الجنس منذ ما يقارب 70 عاما، وغالبية الزبائن هم من الرجال التايلنديين فضلا عن ازدهار هذه التجارة مع توافد الزوار الأجانب.

 

وتعد مدينة باتايا الساحلية إحدى أكثر المدن المنتجة لسياحة البغاء في البلاد، وقد هدف برنامج لوزارة السياحة إلى تحويل هذه المدينة التي هي موطن أكثر من ألف حانة وبيت دعارة، من مرتع للسياحة الجنسية إلى قِبلة للألعاب والرياضات المائية.

 

وفي حين تبدو هذه الخطط إيجابية لتحسين صورة تايلاند يتخوف السكان من أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد حيث أن الحد من تجارة الجنس يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مداخيل السياحة إذ تجلب السياحة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.