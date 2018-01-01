في خطوة غير مبررة، هاجم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب قناة “الجزيرة” زاعما بأن حركته لم تسقط خيار المقاومة، ولن تستورده من قناة الجزيرة، وذلك رداً على سؤال من المذيعة الجزائرية خديجة بن قنة.

وقال “الرجوب”، خلال لقاء له على قناة الجزيرة، مساء الأحد، محتدا على المذيعة، إن المقاومة لدى حركة فتح تمثل شفرة جينية، وهي وسيلة وليست هدفاً، مضيفاً: “نحن من صممنا فكر المقاومة، ولتبقى همتكم الإعلامية في حدودها”.

وأشار الرجوب، إلى أن هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية يتمثل في حصار الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية تعيش أعظم تجلياتها في ظل الاجماع الدولي الرافض لسلوك الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن ذلك نتاج لسلوك حركة فتح المقاوم.

وتابع: “نحن أسياد أنفسنا ونحن من يصنع الإيقاع في كل المسارات، وعليكم في قناة الجزيرة أن تقلبوا تلك السيمفونية وتتواضعوا قليلاً”.

وأكمل: “هناك مجلس مركزي سنخرج من خلاله باستراتيجية وطنية، كما أننا ندعو حركة حماس إلى الشراكة الوطنية، ولتأتي لتعمل معنا وفق البرنامج الذي مررته عبر تركيا ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير”.

واختتم موجها حديثه لقناة “الجزيرة” قائلا: “ارحمونا بدكم تساعدونا اهلا وسهلا ما بدكم كفوا شركم عنا وارحمونا من هذه السيمفونيات..اهل مكة أدرى بشعابها”.

من جانبها، سخرت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة من القيادي الفلسطيني جبريل رجوب.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “جِبريل الرجوب… ليش معصّب وزعلان؟”.