دبي تقصي العلم القطري في احتفالات العام الجديد على برج خليفة

تعمّدت دولة الإمارات إقصاء العلم القطري ضمن عروض الليزر التي شهدها برج خليفة، خلال احتفال دبي بحلول العام الجديد 2018.

وأضاءت عروض الليزر أطول مبنى في العالم لساعات قبل أن تتوج الأمسية عند منتصف الليل تماما بإضاءة البرج بأعلام كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، في ظل إقصاء العلم القطري نتيجة للأزمة الراهنة.

واحتشد مئات الآف في محيط البرج منذ ساعات المساء الأولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام بدل الألعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الإمارة إنها تهدف إلى “تقديم شيء جديد”.