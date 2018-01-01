تداول نشطاءُ على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر الفنانة اللبنانية إليسا، خلال حفل رأس السنة في دبي، وقد أثار تصرف الفنانة مع سيدة استياء المتابعين.

وظهرت سيدة وهي تنتظر مرور إليسا، وما إن دخلت الفنانة اللبنانية حتى حاولت السيدة التقاط صورة معها؛ لكن إليسا بدت على عجلة من أمرها، وحين حاولت السيدة الاقتراب، أبعدها أحد أفراد الحراسة الأمنية.

واعتبر متابعون أن: “تجاهل الفنان لجمهوره غرور وتكبر”، وأنه بذلك: “يخسر محبيه، وأن عليه أن يتواضع للناس، الذين رفعوا من شأنه”.