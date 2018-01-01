تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من برنامج (MBC في أسبوع)، ظهرت فيه الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز كبديلة لزميلتها وصديقتها الأردنية علا الفارس، التي قررت ادارة القناة السعودية إيقافها عن العمل؛ إثرَ كتابتها تغريدةً انتقدت قرار الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة، واعتبرها السعوديون مسيئةً لحكومتهم.

وتعليقاً على ذلك كتبت علا، عبر حسابها على “تويتر”: “‏زميلتي العزيزة والغالية جداً على قلبي أسأل الله لك التوفيق في كل خطوة وكل نفس”.

زميلتي العزيزة والغالية جدا على قلبي

اسأل الله لك التوفيق في كل خطوة وكل نفس @SarahAAziz1

❤️ — Ola Al Fares (@OlaAlfares) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعيّ MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، ان وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.

واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.

وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.

وكانت “الفارس” قد غرّدت قائلةً: “إن “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!”.

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.