أطلق المتنبئ اللبناني الشهير ميشال حايك توقعاته للعام الجديد 2018، في إطلالته عبر شاشة mtv اللبنانية ليلة رأس السنة.
التوقعات عربياً وعالمياً:
– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا.
– بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها.
– احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد.
– لن يبقى الجولان جغرافيا جامداً.
– تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا.
– تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالدبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين.
– ارتفاع العقارات السورية.
– ادلب ارض للدماء والدموع.
– سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟.
– غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري.
– جمال سليمان بدور غير تمثيلي.
– قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا.
– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ.
– حقد الإرهاب على الأقطاب والبابا تواضروس يوازي الحقد على السيسي وفريقه.
– الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة.
– الرياضة المصرية رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية.
– يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة.
– اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة.
– عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها.
– أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة.
– المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً.
– عفو ذهبي سعودي على رأس القلم الملكي.
– التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم.
– نصائح طبية للأمير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة.
– أسماء نساء سعوديات تضيء في محافل محلية ودولية بمجالات الثقافة والأناقة.
– تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية.
– اعتداء على قناة إعلامية سعودية.
– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية تنتظر أمر الأمير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه، وغير اليمن حتى.
– شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين “لكم قدسكم ولنا قدسنا”.
– انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس.
– تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً.
– محاولة جديدة لجعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بلا صوت.
– تحركات قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار تجعل الآخرين يحسبون حسابه.
– عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه. وإطلالتها تحرك الشارع في الوقت القريب.
– لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً.
– وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و”حزب الله”.
– المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً.
– مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية.
– ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة.
– عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة.
– تل أبيب في المرمى.
– كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر.
– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية.
– امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب.
– هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها.
– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة.
– في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن.
– نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن.
– شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة.
– استهداف مرفق حيوي بحريني.
– تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير.
– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا.
– حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة.
– تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا.
– حفتر في مهب الخطر والربح معاً.
– إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية.
– المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم.
– مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب.
– الفنون التونسية الى العالمية.
– تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية.
– الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس التونسي.
– تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار.
– الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر.
– صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج.
– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات.
– صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق.
– مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية.
– اشتعال البرلمان العراقي.
– نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن.
– لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة.
– ولادة رؤية إيرانية بمواجهة الرؤية السعودية وصراع بينهما.
– قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام.
– المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام.
– يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات.
– صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين.
– صفحة جديدة للحكم القطري.
– الطائرات تحلق فوق قطر من جديد.
– تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه.
– مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان.
– الخطر يسبح في المياه التركية.
– ابن بن لادن جاهز.
– وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته.
– انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا.
– ظهور نسخة جديدة عن داعش.
– صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان.
– ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها.
– غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب.
– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم.
– سقوط طائرة عربية.
– مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط.
– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً.
– جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة.
– الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة.
– ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً.
– شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك.
– خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى.
– فرنسا ورئيسها في خطر.
– يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته.
– خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد.
– أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور.
– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات.
– استهداف مركز حكومي في ايطاليا.
– حال من الذعر في ايطاليا.
– خلل في فريق ريال مدريد.
– غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني.
– ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي.
– فضائح في البيت الأبيض.
– مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم.
– كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
– مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة.
– رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة.
– لم ينتهِ دور أوباما.
– سحابة من الذعر في وول ستريت وخطر يتهدد حياة ترامب.
– مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ.
– مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها.
– سوتشي ارض المفاجآت.
– طوارئ على أرض احد المطارات الكندية.
– انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة.
– صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد.
– كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم.
– تبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية.
– الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا.
– حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا.
– تعديلات على القوانين الأساسية في أوستراليا تجعل المهاجرين يعيدون حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها.
– علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز.
– انقلاب في بورصة النفط.
– الانتربول حدث يتحول حديث الناس.
– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض.
– الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة.
– هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال.
– صدمة بين مغردي “تويتر” بعد مشكلة.
– أحد فروع “ستاربكس” وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة.
– اضواء العالم على اسم بيليه.
– مؤسس “فايسبوك” وعائلته في قضية خطيرة.
– يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th.
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