أطلق المتنبئ اللبناني الشهير ميشال حايك توقعاته للعام الجديد 2018، في إطلالته عبر شاشة mtv اللبنانية ليلة رأس السنة.

التوقعات عربياً وعالمياً:

– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا.

– بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها.

– احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد.

– لن يبقى الجولان جغرافيا جامداً.

– تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا.

– تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالدبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين.

– ارتفاع العقارات السورية.

– ادلب ارض للدماء والدموع.

– سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟.

– غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري.

– جمال سليمان بدور غير تمثيلي.

– قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا.

– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ.

– حقد الإرهاب على الأقطاب والبابا تواضروس يوازي الحقد على السيسي وفريقه.

– الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة.

– الرياضة المصرية رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية.

– يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة.

– اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة.

– عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها.

– أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة.

– المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً.

– عفو ذهبي سعودي على رأس القلم الملكي.

– التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم.

– نصائح طبية للأمير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة.

– أسماء نساء سعوديات تضيء في محافل محلية ودولية بمجالات الثقافة والأناقة.

– تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية.

– اعتداء على قناة إعلامية سعودية.

– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية تنتظر أمر الأمير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه، وغير اليمن حتى.

– شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين “لكم قدسكم ولنا قدسنا”.

– انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس.

– تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً.

– محاولة جديدة لجعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بلا صوت.

– تحركات قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار تجعل الآخرين يحسبون حسابه.

– عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه. وإطلالتها تحرك الشارع في الوقت القريب.

– لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً.

– وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و”حزب الله”.

– المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً.

– مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية.

– ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة.

– عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة.

– تل أبيب في المرمى.

– كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر.

– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية.

– امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب.

– هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها.

– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة.

– في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن.

– نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن.

– شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة.

– استهداف مرفق حيوي بحريني.

– تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير.

– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا.

– حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة.

– تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا.

– حفتر في مهب الخطر والربح معاً.

– إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية.

– المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم.

– مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب.

– الفنون التونسية الى العالمية.

– تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية.

– الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس التونسي.

– تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار.

– الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر.

– صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج.

– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات.

– صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق.

– مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية.

– اشتعال البرلمان العراقي.

– نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن.

– لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة.

– ولادة رؤية إيرانية بمواجهة الرؤية السعودية وصراع بينهما.

– قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام.

– المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام.

– يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات.

– صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين.

– صفحة جديدة للحكم القطري.

– الطائرات تحلق فوق قطر من جديد.

– تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه.

– مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان.

– الخطر يسبح في المياه التركية.

– ابن بن لادن جاهز.

– وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته.

– انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا.

– ظهور نسخة جديدة عن داعش.

– صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان.

– ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها.

– غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب.

– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم.

– سقوط طائرة عربية.

– مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط.

– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً.

– جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة.

– الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة.

– ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً.

– شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك.

– خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى.

– فرنسا ورئيسها في خطر.

– يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته.

– خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد.

– أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور.

– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات.

– استهداف مركز حكومي في ايطاليا.

– حال من الذعر في ايطاليا.

– خلل في فريق ريال مدريد.

– غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني.

– ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي.

– فضائح في البيت الأبيض.

– مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم.

– كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

– مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة.

– رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة.

– لم ينتهِ دور أوباما.

– سحابة من الذعر في وول ستريت وخطر يتهدد حياة ترامب.

– مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ.

– مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها.

– سوتشي ارض المفاجآت.

– طوارئ على أرض احد المطارات الكندية.

– انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة.

– صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد.

– كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم.

– تبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية.

– الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا.

– حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا.

– تعديلات على القوانين الأساسية في أوستراليا تجعل المهاجرين يعيدون حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها.

– علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز.

– انقلاب في بورصة النفط.

– الانتربول حدث يتحول حديث الناس.

– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض.

– الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة.

– هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال.

– صدمة بين مغردي “تويتر” بعد مشكلة.

– أحد فروع “ستاربكس” وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة.

– اضواء العالم على اسم بيليه.

– مؤسس “فايسبوك” وعائلته في قضية خطيرة.

– يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th.

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