شن الباحث والشيخ الفلسطيني ومدير “مركز نون للدراسات القرآنية”، الدكتور بسام جراح هجوما عنيفا على “آل سعود”، مؤكدا بأنهم ليس لهم قيمة وأن بيتهم أوهن من بيت العنكبوت، على حد قوله.

وقال “جراح” في محاضرة بثتها قناة “التجديد الإسلامي” على “اليوتيوب” إن أغلبية الناس في الوطن العربي وقفت مع قطر خلال الأزمة الحالية لأنها علمت بأن القائمين على حصارها هم مجرمون (السيسي وابن سلمان وابن زايد).

وأضاف بأن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز هو من مول اسقاط إرادة الشعب المصري، لافتا إلى أنه مع مجيء الملك سلمان لاحظت “الناس” وجود فارق بينهما من خلال إبعاده لمستشاري الملك السابق.

واوضح أنه لو استمر الملك سلمان على هذا النحو لاستطاعت السعودية ان تقود الامة الإسلامية وتواجه العالم بدعم الشعوب الإسلامية، مؤكدا أنه في ظل الخيانات اللاحقة تحولت المملكة لأصغر دولة الآن.

وتابع قائلا: “السعودية الآن صغيرة وآل سعود أصبحوا في عين الأمة ولو قاتلتهم الثعالب لغلبتهم”، مؤكدا بان الشعب السعودي مضطهد ومنهوب بأمواله .