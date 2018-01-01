سخر الكاتب المحلل السياسي الأردني المتخصص في الشؤون الأمريكية في الشرق الأوسط، الدكتور نصير العمري من الدعم السعودي الرسمي والشعبي للمظاهرات في إيران، معربا عن عدم تأييده لإسقاط النظام في طهران والاكتفاء بلجم المحافظين وتصحيح مسار السياسة الخارجية.

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مع اختلافي مع نظام ايران في الملف السوري الا انني ضد سقوط نظام ايران. ايران دولة تحررت من الإستعمار الغربي ودخولها في الفوضى لا يَصْب في مصلحة احد. انا مع تغيير النظام نفسه ولجم المحافظين وتصحيح مسار السياسة الخارجية. ايران على علاتها دولة لا يتحكم بها نتنياهو عن بعد مثل السعودية”.

مع اختلافي مع نظام ايران في الملف السوري الا انني ضد سقوط نظام ايران. ايران دولة تحررت من الإستعمار الغربي ودخولها في الفوضى لا يَصْب في مصلحة احد. انا مع تغيير النظام نفسه ولجم المحافظين وتصحيح مسار السياسة الخارجية. ايران على علاتها دولة لا يتحكم بها نتنياهو عن بعد مثل السعودية — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

واضاف في تدوينة أخرى: “انا علماني اختلف مع ايران في سوريا ولكنني اتفق معهم في في ملفات كثيرة وعلى رأسها انهم يحافظون على استقلال بلادهم من التدخل الغربي. مشكلتي مع حكام العرب ونعاجهم انهم لا يؤمنون بالاستقلال عن الغرب ويظنون ان نتنياهو هو المخلص. واتفق مع ايران في انها تقف في وجه الأنذال من حكام العرب”.

انا علماني اختلف مع ايران في سوريا ولكنني اتفق معهم في في ملفات كثيرة وعلى رأسها انهم يحافظون على استقلال بلادهم من التدخل الغربي. مشكلتي مع حكام العرب ونعاجهم انهم لا يؤمنون بالاستقلال عن الغرب ويظنون ان نتنياهو هو المخلص. واتفق مع ايران في انها تقف في وجه الأنذال من حكام العرب — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

وتابع “العمري” متسائلا عن ردة فعل الشعب السعودي بعد ان ثبت له بأن “محمد بن سلمان” فاسد، قائلا: “النظام الإيراني نظام ذكي واظن انه سيخاطب الشارع الإيراني بلغة معقولة ويتراجع عن قراراته في التدخل في الدول العربية ولكن متى ينتفض الشارع السعودي بعد ان اثبت لهم محمد بن سلمان ان آل سعود فاسدون وثبت لهم فساد محمد بن سلمان أيضا. متى نرى مظاهرات عارمة ضدهم؟”.

النظام الإيراني نظام ذكي واظن انه سيخاطب الشارع الإيراني بلغة معقولة ويتراجع عن قراراته في التدخل في الدول العربية ولكن متى ينتفض الشارع السعودي بعد ان اثبت لهم محمد بن سلمان ان آل سعود فاسدون وثبت لهم فساد محمد بن سلمان أيضا. متى نرى مظاهرات عارمة ضدهم؟ — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

وأردف قائلا: “انا تعاملت مع مع ايرانيين ومع طبيلة حكام الخليج وأقول لكم بكل احترام شتان شتان بين الثرى والثريا بين احفاد حضارة ضاربة جذورها في التاريخ وبين من استبدل البعير بالسيارة حديثا ويحمد الله على نعمة ولي الأمر عليه لانه يطعمه الخبز من وطن هو له”.

انا تعاملت مع مع ايرانيين ومع طبيلة حكام الخليج وأقول لكم بكل احترام شتان شتان بين الثرى والثريا بين احفاد حضارة ضاربة جذورها في التاريخ وبين من استبدل البعير بالسيارة حديثا ويحمد الله على نعمة ولي الأمر عليه لانه يطعمه الخبز من وطن هو له. — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

ووجه “العمري” رسالة للخليجيين المؤيدين لما يحدث في إيران قائلا: ” عجائب الزمان! خليجي يعيش في ذُل تحت قدم الحاكم الفاسد يشجع على التويتر إيراني بطل انتفض ضد الإستعمار زمن الشاه وينتفض ضد حكومته لتصحيح مسارها. لو كنت تفهم درجة العار التي تسميها حياتك لانتحرت”.

عجائب الزمان! خليجي يعيش في ذُل تحت قدم الحاكم الفاسد يشجع على التويتر إيراني بطل انتفض ضد الإستعمار زمن الشاه وينتفض ضد حكومته لتصحيح مسارها. لو كنت تفهم درجة العار التي تسميها حياتك لانتحرت — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

واختتم تدويناته قائلا للمغردين السعوديين بشكل خاص، بالقول: “السعوديون على التويتر يقولون هم مع المتظاهرين في ايران ضد ملالي طهران لأن نظامهم فاسد ويتدخل بدول الجوار. وماذا عن نظام آل سعود وأمراءه المحتجزين بسبب الفساد وماذا عن تدخل نظامكم في اليمن والبحرين؟ أليس الأجدر ان تشجعوا المظاهرات في الرياض لأنها اقرب من طهران؟”.

السعوديون على التويتر يقولون هم مع المتظاهرين في ايران ضد ملالي طهران لأن نظامهم فاسد ويتدخل بدول الجوار. وماذا عن نظام آل سعود وأمراءه المحتجزين بسبب الفساد وماذا عن تدخل نظامكم في اليمن والبحرين؟ أليس الأجدر ان تشجعوا المظاهرات في الرياض لأنها اقرب من طهران؟ — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 31, 2017

يشار إلى أن المظاهرات الإيرانية خرجت في البداية، الخميس الماضي، بـ3 مدن؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والفساد، وسياسات الحكومة التعسفية ضد الفقراء والمهمَّشين، ثم امتدت خلال اليوم الثاني إلى نحو 15 مدينة وبلدة. لكن في اليوم الثالث، أي السبت، خرجت مظاهرات كبرى في أكثر من 30 مدينة، بحسب ما أحصته حسابات إيرانية على مواقع التواصل.

وتوسَّعت الاحتجاجات التي بدأت قبل 3 أيام في “مشهد”، خلال اليوم الثالث، إلى مختلف المدن الإيرانية؛ من بينها: مشهد وتبريز وقُم وكرمانشاه وشهركورد وعدة مدن أخرى.

وفي بعض المناطق، حدثت مواجهات مع الأمن، كما تعرض المحتجون للضرب بالعصي والهراوات، وبعضهم للرصاص الحي، في وقت خرجت 70 مدينة، الأحد، بمظاهرات عارمة.

وأفرد الإعلام السعودي مساحة واسعة من تغطيته لما يحدث في المدن الإيرانية، فيما تتخذ وكالات الأنباء العالمية الحذر في المعلومات المتداولة حول التظاهرات بسبب قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت عن المدن الرئيسية.