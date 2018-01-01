سخر الإعلامي المغربي والمذيع بقناة “الجزيرة” عبد الصمد ناصر من “حدة” القيادي الفلسطيني وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب على الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة خلال مداخلة له مع قناة “الجزيرة” وتطاوله على القناة ومطالبته إياها بالتزام حدودها.

وقال “ناصر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تشنج جِبريل الرجوب في لقائه بالزميلة خديجة(نشرة9) قد يكون سببه تناول ضيفنا قبل اللقاء وجبة ثقيلة من (رز) قد طُبخ في مطعم خليجي أو (تركي)”.

وأضاف قائلا: “معلوم أن تناول الرز مساء يسبب تشنجا وعسر هضم. وهذا حالنا مع كل الضيوف الذين يتناولون الرز قبل كل لقاء لاحتوائه على نسبة عالية من عناصر محفزة”.

تشنج جِبريل الرجوب في لقائه بالزميلة خديجة(نشرة9) قد يكون سببه تناول ضيفنا قبل اللقاء وجبة ثقيلة من (رز) قد طُبخ في مطعم خليجي أو (تركي).

معلوم أن تناول الرز مساء يسبب تشنجا وعسر هضم.

وهذا حالنا مع كل الضيوف الذين يتناولون الرز قبل كل لقاء لاحتوائه على نسبة عالية من عناصر محفزة — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) December 31, 2017

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب، قد هاجم قناة “الجزيرة” زاعما بأن حركته لم تسقط خيار المقاومة، ولن تستورده من قناة الجزيرة، وذلك رداً على سؤال من المذيعة الجزائرية خديجة بن قنة.

وقال “الرجوب”، خلال لقاء له على قناة الجزيرة، مساء الأحد، محتدا على المذيعة، إن المقاومة لدى حركة فتح تمثل شفرة جينية، وهي وسيلة وليست هدفاً، مضيفاً: “نحن من صممنا فكر المقاومة، ولتبقى همتكم الإعلامية في حدودها”.

وأشار الرجوب، إلى أن هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية يتمثل في حصار الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية تعيش أعظم تجلياتها في ظل الاجماع الدولي الرافض لسلوك الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن ذلك نتاج لسلوك حركة فتح المقاوم.

وتابع: “نحن أسياد أنفسنا ونحن من يصنع الإيقاع في كل المسارات، وعليكم في قناة الجزيرة أن تقلبوا تلك السيمفونية وتتواضعوا قليلاً”.

وأكمل: “هناك مجلس مركزي سنخرج من خلاله باستراتيجية وطنية، كما أننا ندعو حركة حماس إلى الشراكة الوطنية، ولتأتي لتعمل معنا وفق البرنامج الذي مررته عبر تركيا ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير”.

واختتم موجها حديثه لقناة “الجزيرة” قائلا: “ارحمونا بدكم تساعدونا اهلا وسهلا ما بدكم كفوا شركم عنا وارحمونا من هذه السيمفونيات.. اهل مكة أدرى بشعابها”.