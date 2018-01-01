في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عن تعهده في بناء استاد للنادي الأهلي المصري وكذلك استاد ومدينة رياضية لنادي الزمالك بتكلفة تقدر بمليار ريال سعودي، أعلنت عن رفع أسعار بنسبة تجاوزت الـ100%، مما أدى لموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #رسميا_رفع_اسعار_ ، استنكروا فيه هذا الإجراء متهمين الحكومة بنهبهم وجرهم نحو الهاوية.

 

كما أكد المغردون على أن الحكومة “تستغفل” المواطنين عبر برامج حسابات المواطن، التي يتم صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة.

 

 

كما تداول ناشطون مقطع فيديو من إحدى محطات الوقود يظهر كم الغضب الذي اجتاح السعوديين بعد رفع اسعار الوقود.

 

يشار أن الإجراء السعودي جاء أثناء زيارة يقوم بها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ لجمهورية ولقائه بالرئيس المصري وإعلانه عن إنشاء استادين ومدينة رياضية لكل من النادي الأهلي ونادي الزمالك بتكلفة تتجاوز المليار ريال سعودي.

 