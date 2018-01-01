في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عن تعهده في بناء استاد للنادي الأهلي المصري وكذلك استاد ومدينة رياضية لنادي الزمالك بتكلفة تقدر بمليار ريال سعودي، أعلنت السعودية عن رفع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت الـ100%، مما أدى لموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #رسميا_رفع_اسعار_البنزين ، استنكروا فيه هذا الإجراء متهمين الحكومة بنهبهم وجرهم نحو الهاوية.

كما أكد المغردون على أن الحكومة “تستغفل” المواطنين عبر برامج حسابات المواطن، التي يتم صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة.

لكم ان تتخيلو مكان الدوام بقريه لايوجد بها سكن وتبعد 210 كيلو وهنا نحتاج بالشهر الواحد استهلاك بنزين بقيمة 1980 ريال – العلاوه موقفه وحساب المواطن لا استحق وإيجار وفاتورة كهرباء بتكون خيالي سعرها وضرائب ويالله بعونك بس – امور صعبه ونطلب من الله العون #رسميا_رفع_اسعار_البنزين — AL MANS (@ManMans423mans) January 1, 2018

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

اذا انتقد المواطن لا يعني

انه خائن وعميل

يا كثر الي يتهمون العالم

الناس تسأل ليش العلاوة وقفت ليش

الضريبه والكهرباء والماء والبنزين ارتفع

والمشاريع التجارية شغاله على قدم وساق

وقفوا بعض مشاريعكم وترفيهكم

وحساب المواطن ابو ٣٠٠

والامور زينه — ذياب الحربي (@duab22999) January 1, 2018

بتفقروننا انتم تبوننا نسرق تبوننا نشحذ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء قسم بالله كذا كثير تعبنا والله 💔 #رسميا_رفع_اسعار_البنزين — سلمان (@salom_soma) January 1, 2018

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين الناس مغبونه

وماكلها الغبن ويجيك واحد زي @amss761 يقول هذولا متسعودين روح يا شيخ الله يسود وجهك ويرينا الله فيك انت ومن على شاكلتك اشد عذابه ، اجل كل اللي بالتاق ماهم سعوديين وهذولا اعداء الوطن لا والله عارفين حنا منهم اعداء الوطن — հօმօωἶἶ (@hoaowii) January 1, 2018

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين المفروض يلغون هيعة الترفيه وياخذون الميزانية

وش سوت الترفيه غير

استقبال العاهرات — مرتاح (@Sse8C) January 1, 2018

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين#الراتب_مايكفي_الحاجه

ماكفاهم كل شوي بخترعوا مخالفه قسم بالله جلدتنا جلد هالمخالفات تعوض فشلك من ظهورنا

سرقه عيني عينك pic.twitter.com/1eqRKC3UlD — عزيز قوم💥 (@3ziz36) January 1, 2018

اشياء تغبن بصراحة تشوف الملايين تروح على الكماليات والترفيه و فوقها ترتفع السلع و الكهرباء والبنزين واذا اعترضت جاء من يزايد عليك بالوطنية .#رسميا_رفع_اسعار_البنزين#الراتب_مايكفي_الحاجه — #حلم_مانشستر (@7lamufc) January 1, 2018

كما تداول ناشطون مقطع فيديو من إحدى محطات الوقود يظهر كم الغضب الذي اجتاح السعوديين بعد رفع اسعار الوقود.

الشعب السعودي الآن في محطات البنزين

الفيديو من محطة الرحيلي جدة#رسميا_رفع_اسعار_البنزين pic.twitter.com/QapWx1hikP — شؤون عربية | Arab Affairs (@Arabaffairstv) December 31, 2017

يشار أن الإجراء السعودي جاء أثناء زيارة يقوم بها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعلانه عن إنشاء استادين ومدينة رياضية لكل من النادي الأهلي ونادي الزمالك بتكلفة تتجاوز المليار ريال سعودي.