أثار استطلاع رأي أجرته صحيفة “الراية” القطرية حول عدد من الشخصيات بمناسبة دخول العام الجديد، جنون الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف الذي احتل صدارة قائمة “أسوأ الدعاة الذين تحولوا إلى أبواق سياسية للحكام”.

ووفقا لاستطلاع “الراية” تصدر الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وسيم يوسف قائمة أسوأ الدعاة الذين تحولوا إلى أبواق سياسية لإصدار الفتاوى الداعمة للشقاق والإساءة لدولة قطر في عام 2017، بنسبة بلغت 91.4 % ، مقابل 3.8 % اختاروا عمرو خالد، واختار 2.9 % من المشاركين علي جمعة مفتي مصر السابق 2017 .. بينما اختار 1.9 % من المشاركين الداعية محمد العريفي.

وكذلك شملت قائمة “الأسوأ” عدداً من الشخصيات العامة بدول الحصار دأبت على التدني بلغة الحوار والإساءة إلى قطر بالأكاذيب والافتراءات والألفاظ البذيئة، حيث تصدر القائمة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية كأسوأ شخصية في عام 2017 بنسبة بلغت 40%، مقابل 32.4 % من المشاركين اختاروا سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، واختار14.3 % من المشاركين في الاستطلاع ضاحي خلفان القائد العام سابقاً لشرطة دبي، مقابل 13.3 % اختاروا أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي.

استطلاع الصحيفة القطرية أثار جنون وغضب وسيم يوسف، الذي سارع للنباح والرد على الصحيفة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر.

وفي تغريدة له رصدتها (وطن) أرفق الداعية الإماراتي صورة من استطلاع الجريدة مهاجما إياها ومحاولا تزكية نفسه، حيث دون ما نصه:” حسب صحيفة “الراية” القطرية فأنا في الترتيب الأول وفي الصدارة … وغياب #القرضاوي عن قائمة الدعاة ..”

حسب صحيفة " الراية " القطرية فأنا في الترتيب الأول و في الصدارة … وغياب #القرضاوي عن قائمة الدعاة ..@alraya_n pic.twitter.com/R3Jryf0esq — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 1, 2018

لتنهال الردود النارية على رأس وسيم يوسف من النشطاء الذين أيدوا نتيجة استطلاع صحيفة “الراية” بحق الداعية الإماراتي 100%.

وأوضح بعضهم أنه رغم اختلافه مع قطر وسياستها إلا أنه يرى صحة الاستطلاع بشأن وسيم يوسف الذي ينشر الفتنة بين الشعوب.. حسب وصفهم.

بغض النظر عن الصحيفة لكن صدق أنت تبث سموم الفتنة في الخليج إتق الله في نفسك وقل خيراً فلا خليج بدون وحدة جميع الدول أنت تريد أن يحدث في قطر أنقلابات وأنقسام ولكن صعب عليك بتلاحم شعب قطر ووطنيتهم — محمد🇴🇲94 (@Zaw0F) January 1, 2018

في هذا صدقو — ام عبدالرحمن (@UAbaadi) January 1, 2018

صحيفة غبية يدعون انك داعية ههههه — المحقق كونان (@salahnabulsi852) January 1, 2018

نعم بالفعل

القرضاوي عالم وليس داعية

أنت وأشكالك من الدعاة(دعاة على أبواب جهنم)

وفِي هذا المجال فأنت في الصدارة وبدون منافس أيها الحقير — Mmm (@Mmm97663634) January 1, 2018

أموال الحجاج المسلمين لا يستثمرونها إلا في الانقلابات والحروب على المسلمين. وإعطاء الجزية لسيدهم في البيت الأبيض. وسبحان الله منذ غزوة أحد وهم يجمعون الأسلحة لقتل المسلمين ولم ينتصروا ولو في معركة واحدة حتى حفنة من الحوثيين لم يقدروا على هزمها. بل خيبهم الله في اليمن وغزة — أبو مهيب (@VNcyke) January 1, 2018

انت شيخ تويتر #يعني بتشبه جوكر الشدة متعدد المهام #وانت داعية فعلا لكن للفتنة والهدم — سنرجع يوما (@shajordany) January 1, 2018

يشار إلى أن استطلاع “الراية” أظهر أيضا 6 عوامل وراء تغلب قطر على تداعيات الحصار، شملت الالتفاف الشعبي حول القائد، وثبات مواقف القيادة السياسية على رفض المساس بالسيادة والكرامة الوطنية، والتحركات الدبلوماسية النشطة، وقوة الاقتصاد القطري ، والإدارة الجيدة للأزمة، وتصدي الإعلام المحلي لأكاذيب دول الحصار.

وأكد 20.2 % أن الالتفاف الشعبي حول القائد أحد أهم عوامل نجاح قطر في مواجهة الحصار، مقابل 19.2 % من المشاركين أكدوا ثبات مواقف القيادة السياسية ورفض أي ضغوط خارجية أو مساس بالكرامة والسيادة، وأشار 14.9 % من المشاركين إلى أهمية دور تحركات الدبلوماسية النشطة في مواجهة الحصار.

واختار 9.2 % من المشاركين قوة الاقتصاد في التصدي لمؤامرات دول الحصار، ورجح 8.2 % من المشاركين دور الإدارة الجيدة للأزمة في إستراتيجية كسر الحصار، وأكد 7.4 % أهمية تصدي الإعلام المحلي لأكاذيب دول الحصار، واعتبر 20.7 % من المشاركين أن كل ما سبق أهم عوامل نجاح قطر في مواجهة الحصار الجائر.