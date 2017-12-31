في “فيديو” جديد نشره حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، أكد “عبدالله” نجل الداعية السعودي المعروف سلمان العودة في تصريحات له، أن السلطات السعودية لا تزال تتكتم على أخبار والده منذ اعتقاله وأن أخباره مقطوعة عن أسرته تماماً.. حسب وصفه.

ويقول عبدالله العودة وفقا للمقطع المنشور عندما سأله المحاور عن آخر ما وصلهم عن أخبار الشيخ:”إن اخر ما وصلنا عنه هو أول ما وصلنا عنه، ولا يوجد أي جديد في شأنه على الإطلاق”

وتابع “كان فقط في أول اعتقاله اتصالا يتميا تأكدنا منه أنه في المعتقل وإلا الأمر سيكون أشبه باختفاء قسري”

وأشار نجل العودة إلى أنهم علموا بتواجد والده داخل سجن “ذهبان” بجدة، مضيفا “حالته غريبة غير قانونية غير مبررة لا يوجد أي مستندات قانونية ضده ولا يوجد أي اتهامات أيضا ولم يتم تعيين أي محامين له”

د.عبدالله العودة: لاتزال السلطات السعودية تتكتم عن أخبار الوالد الشيخ #سلمان_العودة منذ اعتقاله، وأخباره مقطوعة عنا تماماً ..كل ما نعرفه أنه لم يتم توجيه أية تهمة قانونية له، ولم يتم تعيين محام له.#الحرية_لسلمان_العودة#الحرية_لجميع_المعتقلين pic.twitter.com/yPuqRTgEX8 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 30, 2017

يشار إلى أنه بالأمس، نشر حساب “معتقلي الرأي” أيضا تصريحات لعبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة في أحدث ظهور له.

ووجه نجل العودة في كلمة قوية له انتقادات نارية للنظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اتهمه بأنه أساس الفساد في المملكة ولا يمكن لفاسد أن يحاسب فاسدين في إشارة إلى حملته الأخيرة التي شنها ضد الأمراء والمسؤولين المعتقلين في “الريتز كارلتون” بزعم محاربة الفساد.

ويقول “عبد الله” وفقا للمقطع الذي نشره حساب “معتقلي الرأي” بالأمس:” لا يمكن حل الفساد من قبل شخص سمح بالفساد وشارك فيه .. والأهم أن ذلك الشخص نفسه غيّب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.”