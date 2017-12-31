تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لإعلامي سعودي يتطاول فيه على سلطنة عمان، ساخرا منها بالزعم أنها لا تملك “واي فاي”، في إشارة سلبية للسلطنة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”:، فقد صرح الإعلامي السعودي خلال مشاركته في برنامج “الملعب” المذاع على قناة السعودية الرسمية لتحليل مباريات “خليجي 23” المقامة في الكويت قائلا: “يجيك واحد من سلطنة عمان حتى واي فاي ما عنده وتوقيته منتهي والله السعودية”، مضيفاً: “مين يا اخي إنت..دولة عظيمة مثل هذه (السعودية) في مواجهة العالم ومن اكبر دول العالم وتعيد صياغة العالم”.

من جانبه، وجه المغرد العماني الشهير سيف النوفلي صفعة للإعلامي السعودي قائلا: “سلطنة عمان لها أول سفير عربي لدى الولايات المتحده الأمريكيه عام 1840 قبل ظهور دولة أسياد هذا المعتوه بسبعين عام وياتي هذا المعتوه ويقول لك من عمان”.