تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لإعلامي سعودي يتطاول فيه على ، ساخرا منها بالزعم أنها لا تملك “واي فاي”، في إشارة سلبية للسلطنة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”:، فقد صرح الإعلامي السعودي خلال مشاركته في برنامج “الملعب” المذاع على قناة الرسمية لتحليل مباريات “” المقامة في الكويت قائلا: “يجيك واحد من سلطنة عمان حتى واي فاي ما عنده وتوقيته منتهي والله السعودية”، مضيفاً: “مين يا اخي إنت..دولة عظيمة مثل هذه (السعودية) في مواجهة العالم ومن اكبر دول العالم وتعيد صياغة العالم”.

 

من جانبه، وجه المغرد العماني الشهير سيف النوفلي صفعة للإعلامي السعودي قائلا: “سلطنة عمان لها أول سفير عربي لدى الولايات المتحده الأمريكيه عام 1840 قبل ظهور دولة أسياد هذا المعتوه بسبعين عام وياتي هذا المعتوه ويقول لك من عمان”.