استنكر الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، التطاول الشديد من قبل بعض الإعلاميين والمغردين في السعودية والإمارات على مسؤولين وشخصيات بارزة بدول أخرى مخالفة لهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص قد ورطوا دولهم بأزمات كانت في غنى عنها.

ودون “ريان” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ساخرا من هؤلاء الإعلاميين والمغردين المحسوبين على النظام السعودي:”#السعودية بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن السعودية الطويلة التي ورطت السعودية في أزمات كانت في غنى عنها”

#السعودية بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن السعودية الطويلة التي ورطت السعودية في أزمات كانت في غنى عنها #الخليج #مصر pic.twitter.com/KcLbl6WVpQ — جمال ريان (@jamalrayyan) December 29, 2017

كما سخر أيضا في تغريدة أخرى بنفس الأسلوب من مغردي النظام الإماراتي قائلا:”#الامارات بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن الاماراتية الطويلة التي ورطت الامارات في أزمات كانت في غنى عنها ”

#الامارات بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن الاماراتية الطويلة التي ورطت الامارات في أزمات كانت في غنى عنها #الخليج #مصر pic.twitter.com/NCyPjFuHa9 — جمال ريان (@jamalrayyan) December 29, 2017

وربما تدخل تغريدات ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ولي عهد أبو ظبي الذي دعا لقصف قناة “الجزيرة”، وكذلك حمد المزروعي “صبي” ابن زايد، وتغريدات سعود القحطاني (دليم) تحت بند هؤلاء الذين وصفهم “ريان” بـ”أصحاب الألسن الطويلة” الذين ورطوا دولهم في أزمات هم في غنى عنها.