استنكر الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” ، التطاول الشديد من قبل بعض الإعلاميين والمغردين في السعودية والإمارات على مسؤولين وشخصيات بارزة بدول أخرى مخالفة لهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص قد ورطوا دولهم بأزمات كانت في غنى عنها.

 

ودون “ريان” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ساخرا من هؤلاء الإعلاميين والمغردين المحسوبين على النظام السعودي:”#السعودية بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن السعودية الطويلة التي ورطت السعودية في أزمات كانت في غنى عنها”

 

 

كما سخر أيضا في تغريدة أخرى بنفس الأسلوب من مغردي النظام الإماراتي قائلا:”#الامارات بحاجة الى فلاتر السيسي ، علها تفلتر بعض الالسن الاماراتية الطويلة التي ورطت الامارات في أزمات كانت في غنى عنها ”

 

 

وربما تدخل تغريدات ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ولي عهد أبو ظبي الذي دعا لقصف قناة “الجزيرة”، وكذلك حمد المزروعي “صبي” ابن زايد، وتغريدات سعود القحطاني (دليم) تحت بند هؤلاء الذين وصفهم “ريان” بـ”أصحاب الألسن الطويلة” الذين ورطوا دولهم في أزمات هم في غنى عنها.