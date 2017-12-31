أثارت سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل، أثناء حديثها باللغة الإنجليزية في لقاء لها بأحد المؤتمرات على قناة “”.

 

ووفقا للمقطع المتداول، تظهر الإماراتية “” في مؤتمر “الاستثمار الحديث في كرة القدم” التي تتولى إدارته وهي تدلي بتصريحات عن المؤتمر لقناة “دبي”.

 

واللافت في الأمر والذي أثار سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل، هو قيام المسؤولة الإماراتية بالتحدث باللغة الإنجليزية رغم أن المذيع عربي والقناة عربية وأيضا الجمهور المتلقي عربي.

 

وأيضا سخر النشطاء من ما وصفوه بـ”بلاهة” المسؤولة الإماراتية التي كانت تنطق  كلمتين بالإنجليزية ثم تعود للحديث بالعربية وهكذا، ما جعلها تظهر بشكل محرج لجمعها بين اللغتين بأسلوب غير منسق فضلا عن لغتها الإنجليزية الركيكة.

 

 

 

 

 

 

 