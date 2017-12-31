أثارت مسؤولة إماراتية سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل، أثناء حديثها باللغة الإنجليزية في لقاء لها بأحد المؤتمرات على قناة “دبي”.

ووفقا للمقطع المتداول، تظهر الإماراتية “حصة الجوز” في مؤتمر “الاستثمار الحديث في كرة القدم” التي تتولى إدارته وهي تدلي بتصريحات عن المؤتمر لقناة “دبي”.

واللافت في الأمر والذي أثار سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل، هو قيام المسؤولة الإماراتية بالتحدث باللغة الإنجليزية رغم أن المذيع عربي والقناة عربية وأيضا الجمهور المتلقي عربي.

القناة عربية و الضيف عربي والمذيع عربي والسؤال بالعربي والجمهور عربي ! اتمنى سبب واحد لهذ القرف .! إذا المثقف لم يعتز بلغته وثقافته … فبماذا يعتز؟ pic.twitter.com/HDkq2fKlFR — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) December 29, 2017

وأيضا سخر النشطاء من ما وصفوه بـ”بلاهة” المسؤولة الإماراتية التي كانت تنطق كلمتين بالإنجليزية ثم تعود للحديث بالعربية وهكذا، ما جعلها تظهر بشكل محرج لجمعها بين اللغتين بأسلوب غير منسق فضلا عن لغتها الإنجليزية الركيكة.

قناة #دبي (مفترض عربية) والسؤال بالعربي والجمهور عربي. المتحدثة عربية وكما قال محمد هنيدي @OfficialHenedy : أخوها اسمه حسن وعليه حكم، بلغة #الإمارات بيتهم في الصحرا وأخوها سارق معيز

فليخبرها أحدهم أن هذه ليست إظهار ثقافة بل تصرف محروم شبع بعد جوع لكنه لازال سارق معيز#دعوة_للضحك pic.twitter.com/dqlqEu3KcP — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) December 30, 2017

نعم احسنت بكلماتك الاولى وهي "القناة عربية والضيف عربي والمذيع عربي والسؤال بالعربي والجمهور عربي .." والسبب لهذا القرف ان الضمير ليس بعربي !!

والعربية لها ضمير مبني ومعنِّي !! — د.عطوة مسلم حيران (@Atwah_Hiran) December 29, 2017

هي تحدثت بالانجلييزي صحيح . إنما إنجليزي شوارع مش إنجليزي مؤتمرات 🙂. مصيبة الشبع بعد الجوع إذا كان الأصل معفّن — YODA (@KQUSSAI) December 30, 2017

مدرب الوداد المغربي يرفض الرد بالفرنسية pic.twitter.com/V8vnNGDyWI — مروان بن كهلان (@marwann1977) December 29, 2017

قرف التطور هو السبب .. م ادري ليش يتخاطب بلغة غير لغته مع انه المستمع عربي المظاهر ذبحتنا — Lionel Salem10 (@19_tango) December 29, 2017