ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية أمهلت 7500 من طالبي اللجوء السودانيين والإرتيريين المقيمين على ما تسمى (أراضيها) المغادرة خلال 3 أشهر أو دخول السجن.
وأضافت الصحيفة أن سلطات الحدود والهجرة بدأت في كانون الاول الجاري التحضير لطرد طالبي اللجوء، بناء على أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وتفيد أرقام إسرائيلية بوجود 27 ألف طالب لجوء من إريتريا ونحو 7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في إسرائيل 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجلت خطة ترحيل السودانيين والإرتيريين بسبب خلافات داخلية بشأن الميزانية المقترحة للخطة والتي تبلغ نحو 86 مليون دولار.
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