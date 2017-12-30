ضجت مواقع التواصل الاجتماعي, بنبأ وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود، والدة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وسارع بعض أقرباء الأميرة لنفي الانباء التي تتحدث عن وفاتها, مؤكدين أنها بصحة جيدة. وقال خالد بن منصور بن جلوي: إن “الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بخير، وما يتم تناقله خبر غير صحيح، الله يطول في عمرها ويمدها بصحة وعافية”.

الاميره الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بخير ومايتم تناقله خبر غير صحيح

الله يطول في عمرها ويمدها بصحه وعافيه — خالد بن منصور بن جلوي (@OrgFuture) December 29, 2017

كما كتبت الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”: “آسفة لعدم صحة المعلومة التي أتتني من شخص موثوق به”.

آسفة لعدم صحة المعلومة التي أتتني من شخص موثوق به . — فهدة بنت سعود (@fahdabntsaud) December 29, 2017

والأميرة الجوهرة هي بنت الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله آل سعود، الذي ساهم قبل نحو ثمانين عاماً مع ابن عمه الملك عبدالعزيز في توحيد أراضي السعودية، وهي شقيقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وكانت زوجة الأمير الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز.