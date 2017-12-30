استنكر المغرد السعودي المعروف محمد اليحيا، منافقة الصحف ووسائل الإعلام المحسوبة على النظام لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، مؤكدا أن محاولات تلميعه لن تجدي نفعا.. حسب وصفه.

ودون “اليحيا” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) علق فيها على خبر بقنوات mbc المحسوبة على النظام تنافق فيه “آل الشيخ” وتروج له:”محاولات التلميع لن تجدي نفعاً إذا لم تواكبها إنجازات على أرض الواقع !”

محاولات التلميع لن تجدي نفعاً إذا لم تواكبها إنجازات على أرض الواقع ! pic.twitter.com/23yabRjVnT — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) December 29, 2017

ويحاول قادة الحصار تلميع رجالهم وأذرعهم الإعلامية التي يهاجمون بها مخالفيهم، لذلك أمر محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي باختيار تركي آل الشيخ مستشار “ابن سلمان” ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، لإعطائه جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي السنوي.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” الخميس: “مؤتمر دبي الرياضي السنوي يعلن: معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017 م”.

وكان المغرد الشهير “مجتهد” قد تحدث في تغريدات قديمة له، عن حقيقة تركي آل الشيخ، المقرب جدًا من الأمير محمد بن سلمان منذ أن كان وزيرا للدفاع وولي ولي العهد، حيث كان بمثابة أمين سره وصاحب حظوته، موضحًا أنه كان نقيبا في التموين في أحد القطاعات العسكرية محدود الدخل قصير التطلع أقصى ما يتمناه أن “يتمشى” في شارع التحلية.

وقال “مجتهد”، في تغريداته التي رصدتها (وطن) حينها: “إن القدر ساق تركي آل الشيخ لابن سلمان، وسلك أقصر طريق للمجد وهو المصاهرة، فتزوج ابنة ناصر الداود وكيل أمير الرياض سابقا (سلمان)، فانفتح عليه باب المال والعلاقات من خلال والد زوجته”.

وأضاف: “طلب محمد بن سلمان من الداود رجل أمن مرافق له فكانت فرصة تاريخية أن يرشح زوج ابنته وسرعان ما ناسبت شخصيته شخصية بن سلمان فحوله إلى مرافق مدني”.

وبين المغرد السعودي، أن ” تركي آل الشيخ تربى في جو تبعية للأمراء، فوالده وعمه كانوا أخوياء عند سلطان بن فهد، فكان مهيأ لأن يكون خادما ومؤنسا لمحمد بن سلمان بدرجة أقل من الخوي”، مذكرا بأن “هذا الأمر مستهجن عند فرع آل عبداللطيف آل الشيخ الذي ينتمي إليه، لأن معظمهم علماء ووزراء يستنكفون العمل أخوياء عند الأمراء”.

وقال “مجتهد”: “كانت أول مهمة يكلف فيها “بن سلمان” تركي هي مرافقة والده سلمان ونقل تقرير عمن يقابله ويتعامل معه يوميًا، وقد أدى المهمة بإتقان وولاء كامل”، مضيفًا أن “من عجائب ما كلفه تغيير ولائه الكروي في التويتر من الهلال للنصر وزوده بملايين دعم بها النادي بشكيات انتشرت صورها”.

وتابع: “من الغرائب كذلك أنه طلب منه كتابة اسمه (تركي) على أغاني لكاظم الساهر وراشد الماجد ومحمد عبده ثم يقول محمد في مجالس الأسرة أنا كاتب الكلمات”.

وأوضح “مجتهد” أن “بن سلمان” كلف “تركي” بشراء أرض في الدرعية وتحويلها لاستراحة بمبلغ 45 مليون ريال تكون مكانا لنشاطات مشبوهة بشرط أن يتحمل تركي المسؤولية عند حصول أي فضيحة.

وقال: “بعد أن أصبح سلمان ملكا تم تعيين تركي (دون إعلان) مستشارا في الديوان بالمرتبة الممتازة، رغم أنه ليس له من المؤهلات شيء سوى صداقة محمد بن سلمان، وبعد تعيينه توقف عن وضع اسمه على الأغاني لأن موقعه صار حساسا وجمد حسابه على التويتر فترة ثم أعاده بعد أن حذف التغريدات التي تحرج بن سلمان”.

وأضاف “مجتهد”: “أما استراحة الدرعية فلم تعد لها حاجة بعد أن صارت القصور الملكية ومزارع وزارة الدفاع وجزر المالديف واليخت “سيرين” تحت تصرف بن سلمان”.