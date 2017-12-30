قضت محكمة جنايات القاهرة, السبت, بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي مدة ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عن الحكم في 2013.

ويحق للرئيس السابق “المعزول”، والذي صدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما، الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. وفق فرانس 24.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم “إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية”.