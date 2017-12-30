أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت، أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها النووية، وأنها لن تغير سياساتها ذات الصلة مستقبلا.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة الشمالية بعنوان “لا قوة يمكن أن تسود على الاستقلال والعدل”، ونقلته عنها وكالة “يونهاب” الرسمية في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بيونغ يانغ في التقرير، أن “كوريا الشمالية دولة استراتيجية جديدة لا يمكن إنكارها، وقوة نووية عقيدتها الاعتماد وطنيا على الذات إلى حد الاكتفاء الذاتي (فكرة زوتشيه)”.

وأضافت القول “لا تتوقعوا أي تغيير في سياسة بيونغ يانغ، فهي قوة لا تقهر، ولا يمكن تقويضها أو سحقها”.

كما أوضحت أن “كوريا الشمالية دولة نووية مسؤولة، ستقود توجه التاريخ نحو طريق وحيد، وهو تحقيق الاستقلال والعدالة، وستواجه كل العواصف على هذا الكوكب”.

وبحسب “يونهاب”، حمل تقرير الوكالة الشمالية وصفا تفصيليا لما وصفته كوريا الشمالية بـ “التطوير الناجح لأسلحة جديدة”، بما في ذلك صاروخ عابر للقارات قالت عنه بيونغ يانغ “إنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة”.

كما أشار إلى “عدم قدرة التحركات الأمريكية المستمرة ضد (بيونغ يانغ) في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها، حتى نهاية العام الحالي، على الوقوف أمام تقدم بيونغ يانغ باتجاه الانتصار لقضيتها”.

وأجرت كوريا الشمالية 16 تجربة صاروخية خلال هذا العام، بينها 11 تجربة منذ تولي رئيس كوريا الجنوبية كون جاي إن، منصبه في مايو / أيار الماضي.

كما نفذت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة في الثالث من سبتمبر / أيلول المنصرم.