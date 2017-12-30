تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء قوات شرطة عمان السلطانية على قاتل أحد أفرادها في أحد المراكز التجارية في العاصمة مسقط.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أربعة من أفراد الشرطة وهم يقيدون القاتل ويسحبونه للخارج بعد إلقاء القبض عليه.

فيديو📽

لحظة القبض على الجاني بعد قتله احد منسوبي شرطة عمان السلطانية.#شهيد_الواجب_سعود_الرواحي pic.twitter.com/wLGQbrj3LW — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 30, 2017

وكانت الشرطة السلطانية العمانية قد اعلنت على حسابها في تويتر، وقوع “جريمة” في مجمع “سيتي سنتر” التجاري في العاصمة، موضحة أن “الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)”.

الشرطي تراجع كانت الفرصه معه باطلاق النار للمجرم.

ليش تراجع سبحان الله 💔#شهيد_الواجب_سعود_الرواحي pic.twitter.com/dBlo5JokZB — سند |👑💎 (@4lr6_) December 30, 2017

فيديو📽

شاهد قاتل الشرطي العماني قبل تنفيذ جريمته في سيتي سنتر مسقط.#شهيد_الواجب_سعود_الرواحي pic.twitter.com/ayVgwadY8s — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 30, 2017

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل أحد أفرادها في الحادث، مؤكدة أنها ألقت القبض على المهاجم الذي “كان يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً”.

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي أحد أفراد الشرطة للتلفزيون الحكومي، إن “شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغاً يفيد بأن شخصاً مشتبهاً به يتجول بمركز سيتي سنتر مسقط”.

وأضاف أن عدداً من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة، وهو يحمل سكيناً.

وأثناء محاولة توقيفه، تمكّن من مهاجمة “أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة، ولكنه تم القبض عليه، وسيُقدم للعدالة والتحقيقات”.

يشار إلى أن حادث مقتل شرطي طعناً بالسكين في مركز تجاري نادراً في السلطنة، التي تتمتع باستقرار أمني كبير، حيث تتمتع عمان التي ينتمي سكانها إلى المذاهب السنية والشيعية والإباضية باستقرار أمني، وتعد مثالا لأكثر الدول انفتاحاً على التعايش بين المذاهب المختلفة في الشرق الأوسط.