هجوم حاد جدا وعنيف تعرض له الكاتب السعودي وليد الظفيري من قبل عدد كبير من النشطاء، وذلك بعد مهاجمته لفتاة سعودية ووصفه لها بـ”قليلة الأدب” بعد رفضها مصافحة أحد الأمراء السعوديين في حفل تكريم بأحد المناطق أثناء تسلمها جائزتها.

ونشر “الظفيري” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مقطع فيديو، يظهر فتاة سعودية منعها حيائها وحشمتها من مصافحة أمير منطقة أثناء توزيع الأمير لعدد من الجوائز بحفل تكريم.

ليعلق “الظفيري” على المقطع مهاجما الفتاة بقوله:”ترفُض مصافحته بداعي الحشمة !! لا تُلام الفتاة على قلة أدبها ، اللوم على من حرّم مصافحتها لرجل في سِن أبيها ..!!”

ترفُض مصافحته بداعي الحشمة !!

لا تُلام الفتاة على قلة أدبها ، اللوم على من حرّم مصافحتها لرجل في سِن أبيها ..!! .

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. pic.twitter.com/Qtpa0yN0zJ — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) December 28, 2017

ليفتح الكاتب السعودي بهذه التغريدة النار على نفسه، حيث أمطر النشطاء تغريدته بألاف الردود اللاذعة والتعليقات الهجومية والحادة.

كثرة الردود على اﻷخ وليد جعلتني أتأكد أنه مازال وليد.

ويسميها قلة أدب!!!

سبحان الله.

اعتبرها حرية شخصية إن كان مناصرا" لما يسمى بالحرية الشخصية. — د.سالم بن راشد (@sraaas1) December 28, 2017

الامير محمد بن سلمان ماصافح النساء جزاه الله خيراً اتحداك يالجربوب تفتح فمك بكلمة بل بحرف اسد عليهن ودجاجة الانhttps://t.co/pyEQxz1wzY — الشيخ عبدالباسط قاري (@qarimakkah) December 29, 2017

اللي حرم مصافحة النساء الرسول عليه السلام قال ( اني لا اصافح النساء ) وبن باز والفوزان حرموا المصافحة لاتجامل بالدين — ماجد خرسان الظفيري (@drr503) December 28, 2017

من خلال تغريدتك هذه ….

هل تنتظر مكافئه من الأمير .. مثلاآ — مربورو (@vxr5609) December 30, 2017

وما تقول في هذا الحديث الذي لم يستثن صغيرا ولا كبيرا ؟؟!!

" لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ " . — حامد نبهان (@11h_n) December 30, 2017

وطالب النشطاء بمحاسبة وليد الظفيري والإبلاغ عنه في النيابة العامة ليخضع لقانون الجرائم المعلوماتية، بعدما تفلتت أعصابه وأخذ بسب متابعيه بدلا من مقارعة حججهم.

@bip_ksa المكرمون في النيابة العامة ، شكر الله جهودكم ولكم نسخة من هذا المستوى من حساب يصدر صكوك الأدب وقلة الأدب …

قانون الجرائم المعلوماتية يجرّم من يسب أحد ويتلفظ عليه في قنوات التواصل . — أحمد البريكان (@A_brican) December 30, 2017

أنا بجيك من النظام وبصير أعقل منك ، ونتشرف بمقابلتك ونشوف من المعقد نفسياً ووو 😊 pic.twitter.com/q9kk2hxXl9 — أحمد البريكان (@A_brican) December 30, 2017

والله اللوم على وزارة الصناعة إلى الآن مافي مصانع تدوير نفايات لك ولأشكالك — م/عبدالله الزهراني (@100ofcamelss) December 28, 2017

وش الهدف من عرض هالفيديو؟؟سلمت ولا ماسلمت أنت وش دخلك بالله عليك وبعد تصفها بقلة الأدب!!شي مستفز — هديل (@bbc14031) December 29, 2017

وش الهدف من عرض هالفيديو؟؟سلمت ولا ماسلمت أنت وش دخلك بالله عليك وبعد تصفها بقلة الأدب!!شي مستفز — هديل (@bbc14031) December 29, 2017

ورد عدد من النشطاء على “الظفيري” بحجج ملجمة وضعته في موقف لا يحسد عليه وسط متابعيه.

ياوليد!حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة الرجال للنساء، ولم يسثن من ذلك كبيرا ولا صغيرا …فلا تحارب الدين الذي ننتسب إليه ونعتز به…واجعلها حرية شخصية اذا كان الدين لاقيمة له عندك …فملكة بريطانيا مثلا لاتصافح أحدا وهو نظام محترم عندهم…وما سمعنا ساداتهم ولا منافقيهم ينكرون — أ.د. عمر الهزازي (@oahazazi) December 28, 2017

نساء عرفو ربهم فلزمو ادبهم ونعم النساء .

الرجل غريب عنها ولو هو ميت وليس كبير سن فقط. — عادل علي حامد فلمبان (@adel_filmpan) December 30, 2017

بنت رجال ولا يدرك معنى تصرفها إلا الرجال ومن تربى على الدين فقط اما انت …….. — سااره الملكية💚51🏆 (@lliix_1937) December 28, 2017

من علمها ان لاتصافح الرجال الأجانب معتمد على حديث رسول الهدى اذا نزعت غيرة الدين منك هذه مشكلتك وحدك وتحاسب عليها pic.twitter.com/ZRggU5NR00 — ابو فيصل المطرفي (@fadil5544) December 28, 2017