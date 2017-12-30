كشف تقرير إخباري أمريكيّ ضمن برنامج “LOCAl 360 NEWS”، عن قيام جنودٍ أمريكيين بتصوير أفلام إباحية، مع فتياتٍ قال التقريرُ إنّهنّ أفغانيات في العاصمة كابول.

وعرضَ التقريرُ جانباً من تلك المشاهد، التي صُوّر بعضها في معسكرات للجيش الأمريكيّ، ولقطات تُظهر جنود المارينز وهم يتجولون في أسواق العاصمة رفقة ما يبدو أنّه مترجم افغانيّ تمّ التشويش على وجهه، يقومون بإقناع فتيات بقبول المشاركة في تصوير مقاطع إباحية لقاءَ مبالغ مالية.

وبحسب التقرير الإخباري، فقد قام الجنود الأمريكيون بعرض تلك الأفلام التي صوروها على شبكة الإنترنت، ونشرها موقع إباحيّ شهير.

ووفق أخبار نقلتها وسائل إعلام أفغانية فان الجنود الأمريكيين الذين يلبسون أقنعة قاموا بدفع المال للإفغانيات للمشاركة بهذه الأفلام الإباحية.