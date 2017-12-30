حالة من الغضب والاستنكار ضجت بها مواقع التواصل السبت، بعد ما تم تداوله عن تفريغ الروضة النبوية الشريفة من المصلين والزوار، لأجل دخول لاعبي نادي الهلال السعودي.

ونشر الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب عن الواقعة قائلا: في سابقة خطيرة ومؤلمة حصلت فجر اليوم..إخراج جميع المصلين والزوّار من الروضة الشريفة وباب السلام المؤدي الى قبر النبيﷺ وصاحبَيه.. وتفريغه تماماً للاعبي نادي الهلال.”

وتابع موضحا في تغريدة له رصدتها (وطن):”مما أدى الى زحام شديد وانتظار طويل للزوار الذين أبدوا امتعاضهم وغضبهم الشديد من هذه المهزلة التي لم تحدث سابقا قط!”

في سابقة خطيرة ومؤلمة حصلت فجر اليوم..

إخراج جميع المصلين والزوّار من الروضة الشريفة وباب السلام المؤدي الى قبر النبيﷺ وصاحبَيه.. وتفريغه تماماً للاعبي نادي الهلال.

مما أدى الى زحام شديد وانتظار طويل للزوار الذين أبدوا امتعاضهم وغضبهم الشديد من هذه المهزلة التي لم تحدث سابقا قط! pic.twitter.com/2iFJNI3nYN — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 30, 2017

وأثار هذا الفعل غضب النشطاء بمواقع التواصل، الذين شنوا هجوما عنيفا على النظام السعودي وسياساته “المستفزة” التي يتبعها دون مراعاة للمواطنين.

كما هاجم آخرون لاعبي “الهلال” السعودي، لرضاهم بهذا الأمر والتضييق على المسلمين.. بحسب وصفهم.

أصل آلِ سعود بيعتبروا الحرم ده بتاعهم و ورثينه عن جددهم 😏 — Abdelrahman (@onemanofkind) December 30, 2017

اللهم اذل نادي الهلال واكتب له الهبوط لادنى درجه

كما ضيق على المسلمين — Ayed Ali almoaylee (@AyedAli75488207) December 30, 2017

كل طرق بن سلمان تؤدى الى الهاويه

ان الله لا يصلح عمل المفسدين — مصرستان (@misrstan) December 30, 2017

غير مستغرب ولا مستبعد منهم هذا الفعل لان المقدسات في نظرهم التي ف المملكه تعد ملك لهم ولهم ايظاً حق التصرف بها .. — محظور (@asalaslly) December 30, 2017

لعبية الهلال ليتهم تيأسوا بأخلاق صاحب الروضة عليه افضل الصلاة والسلام — Ahmed (@AhmedZere) December 30, 2017

وبعد الجدل الواسع اضطرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لنفي هذا الكلام، والزعم بأنه لم يحدث.

تصرح وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تفريغ #الروضة_الشريفة ومنطقة السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما للاعبي فريق الهلال السعودي أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح… — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 29, 2017

لكن النشطاء كذبوا بيان المسؤولين عن المسجد النبوي، مشيرين إلى أن الصور المتداولة واضحة ولا تحتاج لشرح وتؤكد ما تم تداوله.

المشكله يطلع المسئول عن الحرمين وينفي الكلام دا والصوره فاضحة الموقف — ابو حبيبه (@tbpp5U0lwBEuR6k) December 30, 2017

لأنكم تقولون ان كل فوج يدخل لبضع دقائق ويخرج

والفوج اوالدفعه لاتقل عن ١٥٠شخص

وفي الصوره لاعبين الهلال كم عددهم

ولاحتى احترمو الرسول ص عليه واله

يقومون بزيارته ولاغير ملابسهم المتسخه بالعرق والرائحه النتنه واحتمال انهم ماتوضو ابدن — محمدالوايلي ابوجابر (@GMmLYCxXZnMFb3t) December 30, 2017

في ظل فرعون المهلكة .. تنقلب الايه ف يصبح الحرم الشريف لزيارة اللاعبين و يُرمى خارجاً المتعبدين !! — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) December 30, 2017

تركي بعر يعزم المنتخبات والاندية على العمرة كأنها عزبة ابوه .. والحين يفضون الروضة الشريفة للعيبة الهلال .. والله سفاهة وانحطاط وآخر زمن . — … (@JewelsQatar) December 30, 2017

وأوضحت الهيئة أن لاعبي الهلال دخلوا الروضة مثل غيرهم من الزائرين، مطالبة بضرورة الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.