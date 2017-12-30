تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لحاكم دبي محمد بن راشد وهو يعلن سحب خيوله من السباقات الخيول التي تقيمها قرية الإمارات الدولية للقدرة بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، بشكل نهائي، احتجاجاً على تجاوزات ومحاباتها لخيول منصور بن زايد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استنكر محمد بن راشد محاباة اللجنة لمنصور بن زايد، متهما إياها بالكذب والغش والتدليس.

وفي اتهام مباشر لـ”ابن زايد” قال “ابن راشد”، إن “الشيخ منصور ليس محتاجا لسباق بالغلط والدس والغش ..الشيخ منصور أكبر من هذا”، على حد قوله.

وأضاف: “خلي الواحد ينافس بالقوانين”.