كشف المواطن المصريّ “صلاح الموجي” عمره تجاوز الـ50 عاماً، الذي تمكن من الإنقضاض على منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، وأخذ منه السلاح، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص على المنفذ، تفاصيل الواقعة.

وقال إن المُهاجم كان يمشي فى الشارع ويطلق النار، وبعد ما امسكj به ظل يردد “إنت مش فاهم حاجة”، فنزعj خزنة السلاح وضربته على رأسه حتّى أصيب بدوخة، قبل أن يتجمع العشرات من أهل المكان فوق جسده، حتى تسلمته قوات الأمن.

وبحسب الرجل فإنه كان يخدم في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية.

والجمعة وقع هجوم على كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة عدد آخر من بينهم قوات الأمن، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية داعش.