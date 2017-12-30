في خطوة تعكس استمرار أجواء التوتر بعد أزمة منع الإمارات للنساء التونسيات من ركوب طائراتها، قطع المنتخب الإماراتي لكرة اليد، معسكره التدريبي بتونس، بدعوة من سلطات بلاده، وعاد إلى أبو ظبي، بعد أن ألغى مباراة ودية مع المنتخب التونسي.

ويأتي هذا الإنسحاب والإلغاء للمباريات الودية بعد أن قرر الاتحاد التونسي تعين نساء لتحكيم المواجهة، في خطوة تضامنية على الأرجح بعد منع طيران الإمارات التونسيات من السفر على طائراته.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة اليد، أمير السعدي، إنه تم تعيين نساء لتحكيم مباراة ودية بين المنتخبين، لكنه أضاف أن المنتخب الإماراتي المتواجد في تونس منذ 21 ديسمبر/كانون الأول، ألغى المباراة، وأخرى مقررة ضد الترجي “لأسباب فنية”، مبررًا ذلك بغياب عشرة لاعبين وإصابة أربعة آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتخب الإماراتي جاء إلى تونس من أجل إقامة معسكر تدريبي، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا للأمم، المقرّر تنظيمها بكوريا الجنوبية، مطلع العام القادم.

وكان المنتخب الإماراتي قد أجرى مقابلتين ودّيتين، في تونس، أمام نادي منزل تميم والنادي الإفريقي يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وكان وزير النقل التونسي رضوان عيارة، قد أكد في حديث إذاعي، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية ستستأنف بعد أسبوع، مشيراً إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم “سيتم اتخاذ إجراءات أخرى”، وموضحاً أن اللقاءات التي عقدت مع ممثلها لم تحقق أي تقدم.

وكانت شركة طيران الإمارات قد منعت تونسيات من السفر إلى دبي على رحلاتها، ما أثار جدلاً واسعاً، مبرّرة ذلك بمخاوف أمنية من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية. وردت تونس الأحد الماضي بتعليق رحلات الشركة “من وإلى تونس”.