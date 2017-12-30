في خطوة تعكس تفكيره الطائفي والعنصري، أعرب الكاتب السعودي صالح السعدون عن شماتته في مقتل أحد أفراد الشرطة العمانية في أحد المراكز التجارية على يد أحد الأشخاص الذي قالت الشرطة العمانية أنه يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختل عقليا.

وقال “السعدون” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها:” عسكري آخر من دولة عمان يلقى مصرعه، عقوبة من الله تبارك وتعالى على من جعل واجبه تهريب المال والخبراء الإيرانيين والصواريخ للحوثيين ، وعندما نقول ذلك فإننا نتحدث بمنطق العلم والاستناد للتحليل والادلة”.

وأضاف في تدوينة أخرى متهما سلطنة عمان بالعمل على تهريب قادة إيران لجزيرة سوقطرة من خلال تدشينها خطا ملاحيا مباشرا بين ميناء صحار العماني وميناء خرمشهر الإيراني: ” وتزداد العلاقات عمقا.. خط بحري مباشر.. هل هو لتهريب الطغمة الحاكمة بإيران لمكان آمن في سوقطرة.. حبيبتي عمان: ايران الان تودع العالم وتستقبل نظاما جديدا فالخير كل الخير للسلطنة الحبيبة في قطع شرايين العلاقة مع خامته إي. ألقِ نظرة على تغريدة @News_F_S:”.

وتزداد العلاقات عمقا..

خط بحري مباشر..

هل هو لتهريب الطغمة الحاكمة

بإيران لمكان آمن في سوقطرة..

حبيبتي عمان:

ايران الان تودع العالم وتستقبل

نظاما جديدا فالخير كل الخير

للسلطنة الحبيبة في قطع شرايين

العلاقة مع خامته إي. ألقِ نظرة على تغريدة @News_F_S: https://t.co/TaCxSYe4GB — د.صالح السعدون (@dralsadoon) December 30, 2017

يشار إلى ان هذه ليست المرة الاولى التي يشمت فيها “السعدون” في استشهاد عناصر من قوات الأمن العمانية، فقد سبق أن عبر عن شماتته باستشهاد أحد أفراد سلاح الجو العماني الذي قضى بسقوط طائرته.

وكان شرطي عماني, قد لقي حتفه السبت, عندما هاجمه رجل يحمل سكيناً في مركز تجاري في العاصمة مسقط، بينما أصيب المهاجم وشخصان آخران بجروح، بحسب ما أفادت أجهزة الأمن العمانية، مشيرة إلى أن المهاجم “مختل عقليا”.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في تويتر، وقوع “جريمة” في مجمع “سيتي سنتر” التجاري في العاصمة، موضحة أن “الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين(“.