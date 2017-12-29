حاول ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، السخرية من دولة قطر التي اعتاد مهاجمتها بأوامر “ابن زايد” منذ بدء الأزمة.

وفي تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) حاول صبي “ابن زايد” التقليل من شأن قطر ومهاجمتها بقوله متسائلا:”س : هل هناك دولة تسمى قطر ؟”.

س : هل هناك دولة تسمى قطر ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ليأتيه الرد القاسي من النشطاء الذين قصفوا جبهته وأحرجوه وسط متابعيه، بقلب التغريدة عليه وسؤاله على نفس النمط الساخر عن مصير جزر الإمارات المحتلة من قبل إيران.

هل هناك دولة لها 3 جزر محتله كمى تدعي يشوفو جزرهم من نوافذ غرف نومهم ويعملو انفسهم مايشوفوها

انها الحمارات وكلمة حمارات معناها مجموعه حمير — هاشمي ضد الحوثه (@saher77877) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هل هناك جزر تسمى طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى ؟؟ هل يوجد نيه تحرير الجزر الاماراتيه ؟؟؟ وهل سوف يعرف علم الامارات ع هذي الجزر ؟؟ — منصور ال نديلهⓂ️ (@MansoorQat) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

كم تمنينا أن يكون سؤال هل هناك دولة تدعى اسرائيل …؟سبحان الله لم يعد هناك بوصلة كي تحرف — يحيى شيخ أحمد (@blackpearls6464) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هل هناك دولة تسمي الأمارات

يا دولة مبقالهاش عشر سنين — Ibrahim Sobhy (@Ibrahim57287925) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

أضن ان دولة قطر ان ماخاب ضني انرفع علمها بالامم المتحده كدوله مستقله قبل الامارات — نجوم تويتر (@k_uwaity) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “خلفان” والنظام الإماراتي الذي احتضن رؤوس الفساد في أبو ظبي بداية من “دحلان” ومرورا بنجل علي عبدالله صالح وأحمد شفيق ووسيم يوسف وغيرهم.

ج بل كانت هناك دوله أسمها الإمارات ولكن بي بو خالد أصبحت دوله دحلان وقراقوش وكل يعلم من دحلان كلب الصهاينه ياعيشك. بو فارس — kamshae (@kamshae2) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

نعم و اميرها تاج راسك و راس معازيبك يا جاهل — عساف (@assafqatar) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

سؤالك يدل عن غباء مطلق ومعك حق لان جيناتك جينات حيوانيه انا بسالك بدل ماتتمسخر عقطر وانت اول الناس تتمنى تكون قطري وفشر تكون اشتغل بس بضمير واخلهم يحبون بلدك بخمس محبه العالم لقطر — skyeagl (@skyeagl100) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وعن سؤاله عن “قطر” أفحمه النشطاء بعدد من الردود جاءت على النحو التالي.

نعم هناك دولة كبيرة اسمها قطر…كبيرة بشعبها وكبيرة بأميرها..هي اكبر من الكبار..تحيا قطر العروبة — Alisalman (@alisalman19999) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

قطر بشعبها واميرها اكبر من السيسي واكبر منك ومن كل خائن للعروبة والاسلام — Alisalman (@alisalman19999) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

قطر وجنسية المواطن قطري. هناك دوله اسمها الامارات العربيه ليس لشعبها جنسيه وطنيه مثل المملكه المتحده مواطنها بريطاني. الولايات المتحده مواطنها امريكي. انته ضاحي خلفان ليس لك هويه اماراتي تقسيم اداري ليس هويه. عندما تصبح لديك هويه وطنيه ناقش اذا كانت دوله او لا. — ابويافع اليافعي (@abuyafe3) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

@قطر جعلتك تغرد ليل نهار حتى النوم هرب منك هههههه و بتسأل على قطر — سمير الكاديكي (@samiralkadekke) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

نعم، وما بالك أيضا بأن هناك دول أمثالكم تتكالب عليها ولم تستطع إخضاعها حتى الآن 🙂 — محمد نصر (@MohamedNasrAJA) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

هذه الدولة ( قطر ) شغلتكم ليل نهار ولها قوة سياسية واقتصادية واعلامية واخلاقية لا تمتلكون اي منها وانتصرت على حصاركم الجائر وازدات قوة عن اي وقت مضى وهي تسير ولا تلتفت لكم ولا تعيركم اي اهتمام وهي من انجاز الى انجاز وكسبت احترام العالم اجمع ، اما انتم في وضع لا تحسدون عليه 🇶🇦 — ahmad saad 🇶🇦🇶🇦 (@ahmadsaad114) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، أثارت جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

كما عرف “خلفان” بهجومه المستمر على دولة قطر منذ بدء الحصار الجائر في يونيو الماضي، حيث أمر “ابن زايد” أذرعه وكتائبه الإلكترونية بتشويه صورة قطر لخدمة معركته ضدها، وأصبح “خلفان” أكثر المغردين المقربين من “ابن زايد” هجوما على قطر حتى وصفه البعض بأنه مصاب بـ”فوبيا قطر والجزيرة”.