المسلح الذي قتل في محيط كنيسة مارمينا

وصف الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي، الهجوم الإرهابي على كنيسة “مارمينا” بحلوان بأنه “إرهاب مدفوع الثمن”، في إشارة إلى تورط النظام المصري بهذه الأعمال التي تهدف لنزع الاستقرار ونشر الفوضى للإبقاء على “السيسي” في منصبه.. حسب قوله.

ودون “المنهالي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”الارهاب في #مصر الذي ضرب #كنيسة_حلوان و #مسجد_الروضة و قبل ذلك #النهضة و #رابعة تقف خلفه جهات لا تريد استقرار مصر لتُبقيّ #السيسي في منصبه”.

وأضاف مستنكرا “كله ارهاب مدفوع الثمن ومنظم وليس عبثي”.

الارهاب في #مصر الذي ضرب #كنيسة_حلوان و #مسجد_الروضة و قبل ذلك #النهضة و #رابعة تقف خلفه جهات لا تريد استقرار مصر لتُبقيّ #السيسي في منصبه .. كله ارهاب مدفوع الثمن ومنظم وليس عبثي — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وقتل 10 أشخاص في هجوم استهدف كنيسة ومتجرا يمتلكه قبطي في منطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن من بين القتلى، أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة، وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 5 أشخاص.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إن “الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة “مارمينا” بحلوان تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة”.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم عقب إصابته وضبطت معه سلاحا آليا و150 طلقة وعبوة متفجرة.

وأشار البيان إلى أن المهاجم “كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة”.

وتحدثت تقارير سابقة عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر.

وتعزز السلطات إجراءات تأمين أماكن تجمع المسيحيين قبل أيام من احتفالات رأس السنة وتضمنت الإجراءات منع المرور في الطرق المتاخمة للكنائس.

وعلى صعيد آخر، قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إنها تتابع هجومين في منطقة حلوان.

وحذرت السفارة رعاياها من الاقتراب من تلك المنطقة ونبهت إلى ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية وإرشادات السفر.