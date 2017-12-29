تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة السعودي توفيق الربيعة وهو يتجاهل طلبات المواطنين الراغبين بالعلاج على الرغم من حضورهم جاء بدعوة من أحد المسؤولين عن الصحة بالمنطقة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تجاهل الوزير لمجموعة من المواطنين الذين يقفون أمّام سيارته ومعهم أوراق شكوى لهم ليركب سيارته متجاهلاً المواطنين وطلباتهم ويغادر على الفور.

وأعرب عدد من أهالي منطقة الحدود الشمالية عن استيائهم من تجاهل وزير الصحة توفيق الربيعه لهم أثناء زيارته صباح الخميس لمدينة عرعر، وعدم عقد لقاء معهم بعد أن كان مقررا عقد لقاء مفتوحاً مع المواطنين حسب ما أعلنه أحد المسؤولين بصحة الشمالية بديوان المديرية في مستشفى الأمير بعرعر.

#صحة_الشمالية ترحب بلقاء مفتوح مع معالي #وزير_الصحة مع المواطنين والإعلاميين في ديوان المديرية في مستشفى الأمير بـ #عرعر الخميس 10-4-1439هـ عند الساعة 11:15 صباحاً .

( الدخول مبكراً فضلاً ) — فهد بن طويرش العنزي (@fahad2258) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وفور علم المواطنين الراغبين بلقاء وزير الصحة بإلغاء اللقاء، توجهوا إلى بوابة الخروج في محاولة منهم للقاءه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية الشهر الماضي، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات، وهو ما خالفه وزير الصحة.