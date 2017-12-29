تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو جديد، أظهر جانبا من الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون اليوم على كنيسة “مار مينا” بمنطقة حلوان والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص بحسب متحدث الصحة المصرية.

ويظهر المقطع المتداول أحد الإرهابيين الذي فر لشارع جانبي بعد الهجوم على الكنيسة، وهو يتجول وسط الشارع بحرية وأطلق عدد من الأعيرة النارية حتى تشجع أهالي المنطقة وتجمهروا ليطاردوه بـ”الحجارة” ويلاحقوه قبل أن يسقط مصابا برصاص الشرطة ويقبض عليه.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت كنيسة “مارمينا” ومحلًا تجاريًا بمدينة حلوان جنوبي القاهرة، هجومين مسلحين أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفق مصادر رسمية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وجاء الهجومان بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين، في مواجهتين منفصلتين، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، فضلا عن مقتل 3 آخرين في هجوم بمحافظة بني سويف.